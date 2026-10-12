Roger Jr. debutta in TEKKEN 8: gameplay svelato e data di uscita annunciata

Bandai Namco Entertainment Europe ha presentato oggi il gameplay ufficiale di Roger Jr., terzo personaggio giocabile della Season 3 di TEKKEN 8. Il reveal è avvenuto durante EVO France, evento che ha visto trionfare JeonDDing nel torneo. Roger Jr., soprannominato il Pocket Commander, si contraddistingue per un mix unico di potenti attacchi e devastanti proiezioni che gli permettono di affrontare anche i più pericolosi avversari.



Sviluppato da Bandai Namco Studios Inc., TEKKEN 8 è attualmente disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam, consolidando il proprio successo come uno dei giochi di combattimento più apprezzati dell'ultimo periodo.



Nella nuova storyline, dopo aver affrontato il padre accusato di infedeltà verso la madre, Roger Jr. viene ingiustamente incastrato per la distruzione di un edificio della G Corporation. Lui e sua madre sono ora in viaggio per sconfiggere i loro assalitori e abbattere il capo della G Corporation. Usando il suo stile di combattimento Commando Wrestling, Roger Jr. usa i suoi attacchi dinamici e le proiezioni per difendersi dagli avversari e uscire vivo da questa caccia all'uomo.



Roger Jr. sarà disponibile dal 12 novembre per i possessori del Season Pass 3 e dal 17 novembre per tutti gli altri giocatori. Il personaggio si aggiunge a Kunimitsu e Bob, già parte della Season 3, insieme al futuro arrivo di Yujiro Hanma. A EVO France è stato inoltre mostrato un primo sguardo a Yujiro Hanma in-game; il suo trailer gameplay sarà svelato durante le TEKKEN WORLD TOUR Finals il prossimo 17 gennaio 2027.



L'annuncio conferma l'impegno di Bandai Namco nell'arricchire l'esperienza di TEKKEN 8 con nuovi contenuti e personaggi, mantenendo pulsante la community degli appassionati di fighting games e garantendo sempre nuove sfide.