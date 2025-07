ROGER WATERS: domani esce l’album live “THIS IS NOT A DRILL: LIVE FROM PRAGUE – THE MOVIE”.

In un evento imperdibile per tutti i fan dei Pink Floyd e della musica rock, il fondatore storico del gruppo, Roger Waters, presenta il suo nuovo album live intitolato “THIS IS NOT A DRILL – LIVE FROM PRAGUE – THE MOVIE”, che sarà disponibile a partire da domani. L’album deriva dalla registrazione del suo concerto straordinario tenutosi alla O2 Arena in Repubblica Ceca il 25 maggio 2023. Questo evento, annunciato come il suo “primo vero tour d’addio”, mette in risalto l’artista al culmine della sua creatività e passione.

Il live album verrà rilasciato in diversi formati, tra cui box 4 LP, DVD, doppio CD, Blu-Ray e versione digitale. Questa vasta gamma di opzioni consentirà ai fan di godere dell’esperienza in vari modi, secondo le proprie preferenze. Ma il concerto non è solo intrattenimento: si tratta di un manifesto che scandaglia e sfida la nostra attuale esistenza in una “distopia capitalistica”, come definita dallo stesso Waters. La performance è dedicata “ai nostri fratelli e sorelle di tutto il mondo che sono impegnati nella battaglia esistenziale per l’anima dell’umanità”.

Il concerto include ben 20 classici dei Pink Floyd e dello stesso Roger Waters. I fan potranno deliziarsi con brani iconici come “Us & Them”, “Comfortably Numb”, “Wish You Were Here”, ed il pezzo inedito “The Bar”. Waters è stato affiancato da una band di musicisti eccezionali tra cui Jonathan Wilson, Dave Kilminster e Jon Carin, che hanno contribuito a realizzare una performance potente e indimenticabile.

Filmato in tecnologia all’avanguardia a 8K, lo spettacolo si trasforma in una dimensione cinematografica evocativa diretta dal collaboratore di lunga data Sean Evans. Il montaggio, distribuito in Italia da Nexo Studios, offre una qualità visiva e sonora senza precedenti grazie all’audio rimasterizzato.

Questa straordinaria produzione è circuitata a livello internazionale grazie a Trafalgar Releasing e Sony Music Vision, confermando la portata globale e il prestigio del progetto. Mentre la narrazione di Sony Music Vision trasforma l’opera musicale in esperienze visive uniche a livello mondiale, Legacy Recordings assicura che l’eredità musicale di Waters continui a vivere attraverso archivi meticolosamente restaurati.

In definitiva, “THIS IS NOT A DRILL: LIVE FROM PRAGUE – THE MOVIE” promette non solo di celebrare un’icona della musica, ma anche di ispirare e chiamare all’azione gli spettatori di tutto il mondo, esortandoli a “amare, proteggere e condividere il nostro prezioso pianeta”. Un invito irrinunciabile per gli appassionati di musica e per chiunque desideri una riflessione profonda attraverso l’arte.