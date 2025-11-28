ROMEO SANTOS e PRINCE ROYCE: è uscito oggi “BETTER LATE THAN NEVER”

L’attesa è finita. Dopo anni di speculazioni e speranze da parte dei fan, Romeo Santos e Prince Royce, le due icone mondiali della bachata, uniscono finalmente le forze in un progetto senza precedenti. “Better Late Than Never”, il primo album realizzato insieme, è disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali, sancendo un momento epocale per la musica tropicale contemporanea.

Il disco, composto da tredici brani inediti, rappresenta un ponte tra passato e futuro: una produzione curata da Romeo Santos che fonde la bachata classica con sonorità moderne, influenze R&B e ritmi urban. Un lavoro raffinato e ambizioso che esplora l’essenza di un genere musicale nato dal cuore dei Caraibi e ormai divenuto fenomeno globale.

L’uscita dell’album è accompagnata dal videoclip ufficiale di “Estocolmo” e dai lyrics video di tutti i brani, disponibili online. A sottolineare l’importanza dell’evento, i due artisti hanno organizzato mercoledì 26 novembre al Madison Square Garden di New York un esclusivo listening event dedicato a professionisti del settore, fan e media di tutto il mondo.

L’album si apre con la title track “Better Late Than Never” e prosegue con una sequenza di brani che raccontano storie d’amore, dolore e desiderio. I testi alternano spagnolo e inglese, evocando le atmosfere di New York, città natale di entrambi, luogo simbolico per l’identità dominicana negli Stati Uniti.

Tra le tracce più significative spicca “Dardos”, definita focus track del progetto. Qui Santos e Royce esplorano la contaminazione tra bachata e R&B attraverso un arrangiamento che combina afrobeat, percussioni tropicali, violini e chitarre. Il brano utilizza l’astrologia come rimedio narrativo per delineare i tratti caratteriali dei protagonisti in una relazione tossica, catturando il dolore e le ferite lasciate dai fallimenti di una persona amata.

In “Jezabel” i due artisti intrecciano sonorità R&B e ritmi reggaeton per raccontare una storia intensa e passionale, mentre “Ay, San Miguel!” rappresenta un omaggio alle radici caraibiche, celebrando la musica tradizionale e in particolare la bomba portoricana.

A chiudere la tracklist, “La Última Bachata”, un brano che miscela elementi di bolero e sonorità vintage, rendendo omaggio a grandi nomi della musica come Selena Quintanilla, Michael Jackson, Jenni Rivera, Prince, Yoskar Sarante e Ruby Pérez.

La ricercatezza poetica nei testi, elemento distintivo di Santos, si manifesta in ogni verso, mantenendo viva l’intensità emotiva che caratterizza la bachata. “Better Late Than Never” è così un viaggio tra generazioni, lingue e culture, capace di far dialogare la tradizione dominicana con le influenze globali che hanno plasmato la carriera di entrambi.

Particolare rilievo merita anche la collaborazione con il giovane talento dominicano Dalvin La Melodía nel brano “Menor”, che rappresenta un simbolico passaggio di testimone tra tre epoche della bachata.

Con questo disco, Santos e Royce non solo consolidano la loro eredità nella musica latina, ma riscrivono le regole di un genere che continua a evolversi mantenendo intatta la propria anima romantica. “Better Late Than Never” non è solo un incontro artistico tanto atteso, ma un manifesto: la dimostrazione che, quando talento e passione si uniscono, non è mai troppo tardi per fare la storia.