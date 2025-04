Romina Falconi: il nuovo concept album “Rottincuore” in arrivo il 16 maggio

La cantautrice romana Romina Falconi è pronta a pubblicare il suo attesissimo nuovo album, intitolato “Rottincuore”, disponibile in formato fisico e digitale a partire dal 16 maggio.

“Rottincuore” rappresenta il terzo album in studio per Romina Falconi, dopo i precedenti successi di “Biondologia” e “Certi sogni si fanno attraverso un filo d’odio”. Questo nuovo lavoro si compone di 13 brani inediti, anticipati dai singoli già acclamati come “La Suora”, “Lupo Mannaro”, “Maria Gasolina”, “La Solitudine di una Regina” e “Io Ti Includo”.

L’album è concepito come un profondo viaggio nella psiche umana, dove ogni canzone esplora un atteggiamento estremo, mettendo in scena personaggi segnati da ombre, vizi, disturbi e sindromi. Alcuni di questi personaggi lottano con vere e proprie patologie, mentre altri faticano ad adattarsi alle convenzioni sociali. Come afferma Romina Falconi, “Rottincuore” non è un processo giudiziario, ma piuttosto una carezza simbolica rivolta a chi, almeno una volta nella vita, si è sentito dalla parte sbagliata.

“Rottincuore” sarà disponibile in formato LP colorato autografato e CD Digipak, rappresentando un’imperdibile occasione per collezionare la nuova opera di una delle voci più originali del panorama musicale italiano.

Nata nel cuore di Roma, nel quartiere di Torpignattara, Romina Falconi non è solo una talentuosa cantautrice, ma anche socia e direttrice artistica dell’etichetta indipendente Freak&Chic. Parallelamente alla sua carriera musicale, dal 2018 ha creato un Centro D’Ascolto, uno spazio gratuito e aperto a tutti dove è possibile confrontarsi con il supporto della psicologa Monia D’Addio.

In concomitanza con l’uscita di ogni singolo, Romina Falconi ha ideato il “Rottocalco”, un meta-libro che approfondisce i temi di ciascun brano attraverso scritti suoi, di psicologi, giornalisti e illustratori, offrendo un’ulteriore chiave di lettura del complesso universo di “Rottincuore”.

Tracklist di “Rottincuore”:

01. Rottincuore Lacrimosa

02. Ho già i problemi miei

03. Disturbo ossessivo

04. Incendio doloroso (featuring Roberto Casalino)

05. Maria Gasolina

06. La solitudine di una regina

07. Zona Cesarina (starring Immanuel Casto)

08. Ti maledico

09. Io ti includo

10. Lupo mannaro

11. La suora

12. Nessuno ti ama