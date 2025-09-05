Romina Falconi porta il suo “Rottincuore Live” a Roma e Milano

Romina Falconi, l’eclettica cantautrice romana, si prepara ad infiammare i palchi d’Italia con il suo nuovo tour “Rottincuore Live”, previsto per il 19 settembre al Largo Venue di Roma e il 21 settembre ai Magazzini Generali di Milano. Giovanni d’anni di esperienza e due album alle spalle, Romina presenterà per la prima volta dal vivo con la sua band “Rottincuore”, il concept album che ha visto la luce il 16 maggio.

Accompagnata dai “Disumani” – Niccolò Savinelli alle chitarre e tastiere, Nello Savinelli alla batteria, Fil Colombari al basso – Romina Falconi promette un viaggio pop-rock intriso di musica, psiche e ironia tagliente. Lo spettacolo si preannuncia come il più “spietato e teatrale” della sua carriera. “Perché non puoi fare un titolo come ‘Rottincuore’ e poi parlare di buonismo e angioletti culoni,” afferma la stessa Romina Falconi. “Ognuno attinge dalle proprie crepe e usa i mezzi che ha. Con il suo nuovo singolo ‘Cuore Rotto’ pure Tiziano si unisce alla schiera dei Rottincuore.”

L’album “Rottincuore” è un’opera multidisciplinare che miscela musica, scrittura, illustrazione, antropologia e psicologia per esplorare la complessità della mente umana. Composto da 13 brani, l’album si propone come un viaggio nella psiche, esplorando atteggiamenti estremi e raccontando storie di peccatori segnati da ombre e vizi. Ogni traccia rappresenta un atteggiamento estremo, arricchito dal “Rottocalco”, un magazine esclusivo da collezione.

In parallelo, Romina Falconi lancia “Rottincuore – Il Discofilm”, un mediometraggio che intreccia scrittura teatrale, cinema e musica, trasformando il dolore in arte e fondendo autobiografia con immaginazione.

Originaria del quartiere di Torpignattara a Roma, Romina ha creato un Centro D’Ascolto aperto a tutti, in collaborazione con la psicologa Monia D’Addio. Un esperimento sociale gratuito che riflette il suo impegno contro ogni forma di discriminazione.