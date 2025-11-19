ROSALÍA conquista il mondo con “LUX”: il miglior debutto della sua carriera

Con il suo nuovo album “LUX”, ROSALÍA firma il debutto più alto della sua carriera, confermandosi tra le artiste più innovative e influenti del panorama musicale contemporaneo. Il disco ha dominato le classifiche globali, raggiungendo risultati storici in numerosi Paesi e frantumando record nel mercato spagnolo dello streaming.

L’album ha esordito al #1 in Spagna, Austria, Svizzera, Belgio e Portogallo, al #2 in Francia, Germania e Paesi Bassi, e nella Top 5 di mercati chiave come Stati Uniti, Regno Unito, Italia e Irlanda. In Italia, “LUX” ha debuttato per la prima volta nella Top5 (#4) della classifica FIMI/NIQ e nella Top5 (#5) delle vendite fisiche (CD, vinili e musicassette).

“LUX” ha anche stabilito nuovi parametri in Spagna, con oltre 52.000 SEA (Streaming Equivalent Albums) nella prima settimana. È oggi l’album di maggior successo nella storia dello streaming spagnolo, con il più alto totale SEA mai registrato e il debutto direttamente con la Certificazione Platino. Inoltre, è il vinile più venduto nella prima settimana dall’introduzione della classifica dedicata.

In Francia e Portogallo, l’album ha fatto registrare le vendite di debutto più alte nella storia dello streaming per un artista latino o ispanico. In Germania, ha segnato il miglior esordio mai raggiunto da ROSALÍA in questo mercato, mentre nel Regno Unito è diventato l’album con la posizione più alta in classifica mai ottenuta da un’artista spagnola nella storia della Official Charts Company, entrando direttamente nella Top 5.

A livello globale, “LUX” è anche l’album di un’artista di lingua spagnola più streammato in un solo giorno nella storia di Spotify e ha debuttato al primo posto della Top Debut Album della piattaforma.

Il singolo apripista “Berghain”, realizzato in collaborazione con Björk e Yves Tumor, è attualmente in Top70 della classifica Airplay radio generale di EarOne. Il brano, descritto come “un viaggio operistico attraverso emozioni e lingue diverse”, è cantato in tedesco, spagnolo e inglese e unisce “delicata introspezione e travolgente potenza cinematografica”, fondendo intimità e grandiosità in un universo sonoro personale ma sconfinato.

Oltre alla musica, ROSALÍA continua a imporsi come icona culturale e di stile. La sua apparizione al Met Gala 2025 con un abito su misura firmato Balmain ha catturato l’attenzione delle principali testate internazionali. È inoltre volto della campagna Calvin Klein autunno 2025, ambasciatrice globale di New Balance e presto debutterà come attrice nella terza stagione di “Euphoria”, attesa per il 2026.

Con “LUX”, ROSALÍA non solo consolida la sua posizione nel panorama internazionale, ma ridefinisce il concetto di pop contemporaneo, unendo culture e linguaggi diversi in una visione che è al tempo stesso intima, potente e profondamente globale.