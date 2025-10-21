Connect with us

ROSALÍA: Il 7 novembre esce il nuovo e attesissimo album "LUX", già disponibile in pre-order

Published

Il 7 novembre segnerà un nuovo capitolo nella carriera di Rosalía, l’acclamata artista e produttrice vincitrice di 2 Grammy Awards e di 13 Latin Grammy Awards. Con l’uscita del suo quarto album in studio, “LUX”, Rosalía promette di stupire con un’opera che intreccia il suono, il linguaggio e la cultura, esplorando la mistica femminile, la trasformazione e la spiritualità.

Registrato con la London Symphonic Orchestra sotto la direzione di Daníel Bjarnason, “LUX” presenta contributi di Grandi voci femminili come Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, e cori rinomati come l’Escolania de Montserrat iCor Cambra Palau de la Música Catalana, Yahritza e Yves Tumor.

“Ieri sera, Rosalía ha annunciato l’album con uno spettacolare takeover della Gran Vía di Madrid, spegnendo tutte le luci della zona e facendo immergere la città nel buio, prima di riaccedere tutto mostrando l’artwork dell’album. Il tutto è stato trasmesso in livestream per i fan di tutto il mondo”. Questo evento ha introdotto i fan nei temi dell’album, tra intimità e grandiosità, attraverso un mondo sonoro ed emozionale.

Le versioni CD e vinile offrono un’esperienza unica con tre tracce esclusive: “Focu ‘ranni”, “Jeanne” e “Novia Robot”. Ecco la tracklist completa:

MOV I: “Sexo, Violencia y Llantas”, “Reliquia”, “Divinize”, “Porcelana”, “Mio Cristo”.

MOV II: “Berghain”, “La Perla”, “Mundo Nuevo”, “De Madrugá”.

MOV III: “Dios Es Un Stalker”, “La Yugular”, “Focu ‘ranni” [Esclusiva], “Sauvignon Blanc”, “Jeanne” [Esclusiva].

MOV IV: “Novia Robot” [Esclusiva], “La Rumba Del Perdón”, “Memória”, “Magnolias”.

Il precedente album di Rosalía, “MOTOMAMI”, non solo ha debuttato al primo posto della classifica globale degli album su Spotify, ma ha anche conquistato il miglior debutto latino nella Billboard del 2022, ottenendo il punteggio più alto su Metacritic.

Oltre alla musica, Rosalía si afferma sempre più come un’icona di stile e cultura mondiale, apparendo in eventi di prestigio e collaborando con marchi di fama come Balmain e Calvin Klein. Prossimamente, i suoi fan la vedranno recitare nella terza stagione di Euphoria.

 

