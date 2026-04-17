ROSALÍA pubblica "LUX (Complete Works)": la versione digitale completa

È disponibile da oggi in digitale "LUX (Complete Works)", la versione integrale dell'acclamato album "LUX" di ROSALÍA, artista e produttrice tra le più influenti della scena musicale contemporanea, vincitrice di 2 Grammy Awards e 13 Latin Grammy Awards.

L'album, già certificato ORO in Italia, si arricchisce nella sua edizione digitale dei quattro brani finora inediti in streaming: "Jeanne", "Novia Robot", "Dios es un Stalker (versìon Francotiradora)" e il nuovissimo singolo in dialetto siciliano "FOCU 'RANNI". Il video di quest'ultimo è disponibile in esclusiva su Apple Music e Spotify.

La tracklist completa di "LUX (Complete Works)" comprende diciotto brani: Sexo, Violencia y Llantas, Reliquia, Divinize, Porcelana, Mio Cristo Piange Diamanti, Berghain, La Perla, Mundo Nuevo, De Madrugá, Dios Es Un Stalker (Versión Francotiradora), La Yugular, Focu 'ranni, Sauvignon Blanc, Jeanne, Novia Robot, La Rumba Del Perdón, Memória e Magnolias.

ROSALÍA ha saputo imporsi a livello globale per le sue innovative fusioni tra flamenco e generi contemporanei. Con il rivoluzionario "El Mal Querer" ha conquistato un Grammy e otto Latin Grammy, risultando la prima artista in lingua spagnola candidata come Miglior Nuovo Artista ai Grammy Awards. Nel 2022 ha pubblicato "MOTOMAMI", certificato PLATINO in Italia, descritto dalla critica come un capolavoro visionario e uno degli album più ambiziosi del decennio, con debutto diretto al primo posto della classifica globale di Spotify e un punteggio record su Metacritic.

Oltre ai successi discografici, ROSALÍA continua a dettare stile e cultura anche al di fuori della musica. Ha conquistato le copertine delle principali riviste di moda e il pubblico internazionale al Met Gala 2025 indossando un abito Balmain realizzato su misura. Protagonista delle campagne Calvin Klein autunno 2025 e ambasciatrice globale New Balance, è attesa anche come attrice nella terza stagione di Euphoria, in arrivo nel 2026.

Con questa nuova pubblicazione digitale, il pubblico di tutto il mondo può ora apprezzare la versione completa di "LUX", confermando ROSALÍA come voce innovativa e poliedrica dello scenario pop internazionale.