Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

Rosalía racconta del nuovo album Lux, della collaborazione con Björk e con la London Symphony Orchestra

Published

La cantautrice spagnola Rosalía ha incontrato Zane Lowe di Apple Music a Madrid per celebrare l’imminente uscita del suo quarto album in studio, “Lux”, disponibile dal 7 novembre. Nel corso di una conversazione profonda e riflessiva, l’artista ha raccontato la genesi di un progetto che unisce spiritualità, ricerca linguistica e sperimentazione musicale, frutto di oltre tre anni di lavoro e collaborazioni con personalità straordinarie come Björk, la London Symphony Orchestra e la cantante di fado Carminho.

“Lux” nasce con un’intenzione ben precisa: lasciare entrare la luce. Come ha spiegato Rosalía, ispirandosi a Leonard Cohen, “Dimentica la perfezione. C’è una crepa in ogni cosa. È così che entra la luce. […] E credo che volessi proprio questo: che la luce entrasse. E volevo che si chiamasse Lux per rappresentare come creare più spazio perché la luce possa entrare.”

Un album costruito come un percorso interiore e artistico, che esplora temi di fede, amicizia, memoria e sacrificio. Rosalía ha raccontato come, grazie ai consigli della sorella, abbia trovato una nuova direzione creativa: “Mi sono promessa che avrei fatto un album in cui avrei provato a finire ogni pensiero, ogni canzone — fino alla fine. […] Credo che grazie a questo album io sia cresciuta come autrice, arrangiatrice e produttrice proprio per questo.”

Uno dei momenti più significativi di “Lux” è il brano “Mio Cristo”, scritto e cantato in italiano, che ha richiesto un anno di lavoro. “Ho trovato molto bello e ispirante scoprire la storia di Santa Chiara d’Assisi e San Francesco d’Assisi […] Così ho passato un anno a Miami a lavorarci in una casa lì. Alla fine, improvvisando, ho trovato il tema al pianoforte.” La composizione, nata come un esperimento d’aria classica, mostra l’ambizione di Rosalía di superare le barriere linguistiche e musicali, un approccio che attraversa l’intero album.

La varietà linguistica di “Lux” — tredici lingue differenti — riflette la ricerca culturale dell’artista, che per la canzone “Tuya” ha imparato a cantare in giapponese ispirandosi alla figura della monaca Ryōnen Gensō. “Mi ha affascinato come qualcosa di così radicale possa essere percepito come follia. Ma a volte l’estremo viene semplicemente etichettato come tale.”

Il disco contiene anche elementi orchestrali imponenti, registrati in soli pochi giorni con la London Symphony Orchestra. “Era già tutto scritto, tutto arrangiato, tutto preparato con grande precisione […] Avevamo già tutto ben definito, e si trattava solo di arrivare in studio e dire: ‘Questa è la linea melodica che ci serve.’ Boom, l’abbiamo registrata.”

A introdurre il progetto sarà “Berghain”, un brano che unisce aggressività e delicatezza, simbolo del dualismo che attraversa tutto l’album. “È forse il modo di dire: ‘MOTOMAMI era minimalismo, pochi elementi. Questo è massimalismo. Brutalista.’” Spiegando il titolo, Rosalía aggiunge con ironia e profondità: “‘Berghain’ può non essere un luogo, ma la tua mente. È la tua mente, è la mente di tutti.”

Il rapporto con le proprie ispirazioni è centrale per l’artista, che in questo progetto rende omaggio a figure come Björk e Patti Smith. “Sono le mie due madri. […] È ciò che più mi ispira: come una donna, un essere umano, possa essere così libero, straordinario, appassionante, complesso, contraddittorio.” Rosalía racconta anche di un piccolo rito quotidiano che ha accompagnato il processo creativo: “Ogni mattina mi preparavo il tè in quella tazza su cui ho scritto: ‘Scrivi, tendi l’arco e dì la verità.’ È quello che ho cercato di fare per tutto il tempo con questo album.”

La cantante rivela inoltre che la versione su vinile differisce da quella digitale: “Alcune canzoni sul vinile sono leggermente diverse. È stato un processo a più fasi, in continua evoluzione.” Una scelta che rispecchia la natura mutevole e viva del progetto.

 

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Motori

Leapmotor T03 a Rom-E 2025: nel cuore di Roma la citycar elettrica protagonista della mobilità sostenibile

Test

BYD ATTO 2: la nostra prova su strada

Motori

Michelin lancia i nuovi CrossClimate 3 e CrossClimate 3 Sport: prestazioni e sicurezza tutto l’anno
Petra Terza Stagione chiude con successo

Spettacolo

Petra, l’eroina imperfetta che parla a tutti noi. E’ un trionfo, il miglior titolo del 2025 per Sky Cinema

Focus

Chicco lancia “In viaggio sicuri”: un impegno condiviso per la sicurezza dei bambini in auto

Motori

Honda riscrive la storia delle naked retrò con la nuova CB1000F 2026

Moda

Blauer e Pirelli lanciano la capsule collection urban che unisce stile e innovazione

Motori

Nuova Mazda CX-5: la terza generazione del SUV diventa più concreta, tecnologica e accessibile

Tecnologia

HONOR e BYD: una partnership strategica per rivoluzionare la mobilità intelligente basata sull’ AI
NEGRAMARO Eboli

Spettacolo

Il PalaSele esplode per i Negramaro: il tour 2025 debutta in Campania

Test

Hyundai Kona EV: la nostra prova su strada

Moda

Vans e Travis Barker: una collaborazione esplosiva per una collezione iconica

Motori

Pirelli e Porsche: un’alleanza tra tradizione e innovazione per le auto classiche

Moda

Levi’s x NIGO x Nike: una collaborazione senza precedenti

Motori

Volkswagen Touareg Final Edition: l’ultimo capitolo per l’iconico SUV di lusso

Motori

Yamaha presenta la nuova Ténéré 700 World Raid 2026

Motori

La nuova Nissan LEAF arriva sulle strade europee

Spettacolo

Eros Ramazzotti conquista Amsterdam con spettacoli sold-out e un nuovo album in arrivo

Giochi

Turtle Beach lancia il RIFFMASTER Wireless Guitar Controller per Nintendo Switch

Motori

Hyundai TUCSON Model Year 2026: il bestseller si rinnova con più potenza, efficienza e tecnologia

Motori

Dacia Bigster Mild Hybrid G-140: fino a 1.450 km di autonomia 

Tecnologia

Hyundai trionfa ai Red Dot Awards 2025 con nove riconoscimenti e il titolo “Best of the Best”

Spettacolo

“Squallor” di Fabri Fibra compie dieci anni: edizione speciale in vinile e CD per celebrare un disco di culto

Motori

EICMA 2025: LETBE torna con la nuova gamma “Mechanical Pets” e rivoluziona il concetto di motocicletta

Spettacolo

Santoianni pubblica “REEL”: il disincanto di una generazione che osserva il crollo

Motori

Continental ridefinisce la performance su due ruote: dal circuito all’avventura con i nuovi ContiSportAttack 5 e TKC 80 2

Tecnologia

LG trionfa ai CES 2026 Innovation Awards con due prestigiosi Best of Innovation

Spettacolo

KATY PERRY pubblica il nuovo singolo “bandaids”

Motori

Honda Auto Italia lancia i Black Days 2025: offerte esclusive e focus sulla mobilità elettrificata

Motori

Lexus presenta due importanti novità alle Nitto ATP Finals di Torino

Motori

Roberta Zerbi è il nuovo CEO di Lancia

Giochi

The House of the Dead 2: Remake è disponibile per Nintendo Switch con l’Infect’Edition

Spettacolo

“Buona Vita”: soap conquista Sanremo Giovani 2025 con un inno alla libertà dei sentimenti

Spettacolo

Piero Pelù porta “Rumore Dentro” al cinema: un viaggio nell’anima del rock italiano

Motori

Moto Guzzi V85 2026: la nuova generazione della “Classic Enduro” che rinnova lo spirito dell’avventura

Tecnologia

Tineco PURE ONE A90S: l’aspirapolvere smart che rivoluziona la pulizia domestica

Motori

Alpine A290 illumina Leicester Square all’anteprima di “Running Man”

Sport

Xiaomi alle Nitto ATP Finals 2025: tecnologia e passione per il grande tennis si incontrano a Torino

Spettacolo

Rosalía racconta del nuovo album Lux, della collaborazione con Björk e con la London Symphony Orchestra

Giochi

Leggende Pokémon Z-A: Megadimensione porta i giocatori nelle misteriose Luminopoli dimensionali
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

“Squallor” di Fabri Fibra compie dieci anni: edizione speciale in vinile e CD per celebrare un disco di culto

A distanza di dieci anni dalla sua uscita, “Squallor” di Fabri Fibra torna protagonista con una nuova edizione celebrativa che riporta alla luce un...

7 ore ago

Spettacolo

Santoianni pubblica “REEL”: il disincanto di una generazione che osserva il crollo

Con “REEL”, il nuovo singolo disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali, Santoianni torna a raccontare il nostro tempo con una lucidità che...

9 ore ago

Spettacolo

KATY PERRY pubblica il nuovo singolo “bandaids”

Katy Perry pubblica il suo nuovo singolo “Bandaids”, accompagnato dal videoclip ufficiale, disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali. Il brano segna un...

10 ore ago

Spettacolo

“Buona Vita”: soap conquista Sanremo Giovani 2025 con un inno alla libertà dei sentimenti

È fuori ora ovunque “Buona Vita”, il nuovo singolo di soap, pubblicato da Sugar Music e già in gara tra i 24 artisti selezionati...

11 ore ago