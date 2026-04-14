Roshelle svela Limbo in una versione live intima dal laboratorio di pasticceria

Il viaggio musicale di Roshelle prosegue con una nuova e suggestiva tappa nell'universo del suo primo album Mangiami pure, pubblicato lo scorso 27 marzo per BMG. La cantautrice torna a sorprendere il pubblico con Limbo (Live al laboratorio di pasticceria), un'interpretazione intima e alternativa della seconda traccia del disco, ora disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming video.



Limbo nasce da un processo di immedesimazione profonda: ispirata dal racconto di un uomo alle prese con le difficoltà di una relazione, Roshelle sceglie di raccontare l'amore dal punto di vista maschile, trasformando quella storia personale in musica. Un esercizio di empatia che diventa anche occasione di riflessione personale, tra consapevolezza, fragilità e crescita interiore, fino a riconoscere in quel racconto anche una parte di sé.



La sessione live di Limbo è stata girata a Milano, nel laboratorio della Pasticceria Martesana e vanta la direzione artistica di Tommaso Ottomano e la regia di Samuele Giudice e Tudor Laurini. L'arrangiamento, essenziale ma incisivo, si basa su quartetto d'archi e pianoforte, offrendo una nuova profondità sonora al brano e mettendone in luce la componente più fragile e narrativa.



Con questa versione inedita Roshelle continua a esplorare le mille sfumature emozionali del proprio lavoro discografico, regalando ai fan un viaggio sonoro unico e personale. Mangiami pure si conferma così come un album che rifiuta le definizioni rigide, scegliendo piuttosto di lasciare tracce, emozioni e storie in un percorso in crescita tra desiderio, fragilità ed eccessi.