Roshelle, una nuova rinascita con “L’origine del mondo”: il big bang del suo prossimo album

A più di due anni di distanza dall’ultima uscita discografica, Roshelle torna con un nuovo singolo che segna una svolta artistica e personale. Il brano “L’origine del mondo”, pubblicato da BMG e disponibile dal 6 febbraio, rappresenta il primo passo di una rinascita emotiva e creativa. È il preludio al suo nuovo progetto discografico “Mangiami pure”, in arrivo il 27 marzo, con la direzione artistica di Tommaso Ottomano.

Anticipato da diversi indizi sui canali social della cantautrice, il singolo racconta la capacità di rigenerarsi, di lasciar andare il passato per aprirsi a una nuova pienezza. Roshelle descrive questo ritorno come un punto di svolta profondo, capace di unire sensibilità e potenza espressiva in una sintesi matura e consapevole.

In merito al nuovo singolo, l’artista spiega: «La nascita della nuova stagione ha lacerato ed esploso i bordi del contenitore in cui abitava quella precedente. Le mie abitudini sono cambiate, le stanze in cui penso non sono più le stesse. Il mio cuore oggi è pieno, al posto di sentirsi un barattolo vuoto in cerca del suo coperchio. ‘L’origine del mondo’ è il big bang, è la colonna sonora di un giorno di nebbia fittissima in cui poi spunta il sole e me lo godo. Questa canzone è una piccola porta che affaccia sull’universo infinito, ci si tuffa senza indecisioni e lo abbraccia».

Il brano cresce progressivamente, strumento dopo strumento, fino a raggiungere un apice vibrante per poi tornare alla sua essenza. Un ciclo musicale che riflette il significato stesso della nascita e della trasformazione. “L’origine del mondo” diventa così metafora di rigenerazione: un’esplosione sonora e vitale che apre un nuovo percorso nella carriera dell’artista.

Questa canzone non è solo un ritorno, ma un inizio. È il big bang del progetto “Mangiami pure”, definito come apertura e insieme epilogo di un viaggio interiore e artistico. Un lavoro che promette di svelare una Roshelle inedita, più consapevole e libera, capace di fondere spessore emotivo e sperimentazione sonora.

Con “L’origine del mondo”, Roshelle non solo inaugura un nuovo capitolo musicale, ma trasforma la fragilità in forza creativa, lasciando emergere una visione limpida e autentica del proprio universo artistico.