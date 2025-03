RRARI DAL TACCO: esce l’album “Non sono Gesù”

Il mondo della musica italiana si prepara ad accogliere il nuovo fenomeno trap con l’uscita del primo album di RRARI DAL TACCO, intitolato “Non sono Gesù”. Il rapper classe 99′ originario di Monopoli ha conquistato le classifiche con il singolo “Bianca” in collaborazione con Kid Yugi, mantenendosi al vertice della classifica singoli di Spotify Italia per oltre una settimana.

“Ho intitolato così il mio disco perché non mi voglio porre come un esempio o un modello, e anche perché tra i temi dell’album c’è quello della religione, che mi affascina. I temi del ‘sacro’ e del ‘santo’ sono parti integranti delle zone da cui provengo. Ricordo ad esempio mia nonna che si recava a fare l’offerta ai santi. Mi piaceva esplorare anche questi tratti tipici della mia terra e narrare questi aspetti legati alla cultura italiana” – ha commentato Rrari.

Il progetto, disponibile in digitale e formato fisico, offre un’esperienza musicale intensa e diretta attraverso 15 tracce di gangstar rap, tra cui collaborazioni con artisti del calibro di Tony Effe, Kid Yugi, Nerissima Serpe, 9×21 e Glocky.

La Tracklist di “Non sono Gesù”:

1. INTRO (NON SONO GESÙ)

2. LA MIA PIETANZA

3. MAI AVUTO UN LAVORO (feat. Tony Effe)

4. CAFFÈ AMARO

5. GANGSTA LOVE

6. IN LOOP

7. CINTE DI PELLE (feat. Nerissima Serpe)

8. BIANCA (feat. Kid Yugi)

9. LAVAPIATTI

10. SOLDI DEL DIAVOLO

11. VERO HUSTLA

12. NEL SUV (feat. 9×21)

13. BILANCINO (feat. Glocky)

14. IN TENERA ETÀ

15. (OUTRO) DAL TACCO

Il videoclip ufficiale della title-track “Non sono Gesù” introduce il concept dell’album con richiami cinematografici alle pellicole di gangster, offrendo uno sguardo nel mondo del rapper e della sua musica.

“Non sono Gesù” è un’opera che riflette le esperienze e le convinzioni dell’artista, offrendo ai fan un viaggio attraverso la sua vita e la sua visione del mondo. L’album è disponibile su tutte le piattaforme digitali e in edizione fisica, inclusa un’edizione speciale vinile numerato e autografato.