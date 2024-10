Saint Laurent presenta la nuova collezione eyewear Fall-Winter 2024

La nuova campagna eyewear Fall-Winter 2024 di Saint Laurent incarna perfettamente l’estetica distintiva di Anthony Vaccarello, il direttore creativo della Maison, che ha saputo reinterpretare con maestria i codici stilistici del marchio. Attraverso un gioco di linee essenziali e dettagli sofisticati, Vaccarello ha creato una selezione di occhiali da sole e da vista che riflette il suo approccio unico al design, con un’eleganza senza tempo.

Protagoniste della campagna sono figure di spicco come Bella Hadid e Rosé, che indossano con naturalezza i nuovi modelli, mettendo in risalto la versatilità e la raffinatezza delle montature. Le silhouette spaziano dalle forme arrotondate in acetato a quelle squadrate realizzate con materiali combinati, offrendo una varietà stilistica in grado di soddisfare diverse preferenze estetiche.

Un elemento distintivo della collezione è il dettaglio corner angle, che impreziosisce le montature e le rende immediatamente riconoscibili. Questo dettaglio, unito al logo Saint Laurent inciso sulle aste, contribuisce a conferire un tocco di classe inconfondibile a ciascun modello, rendendoli un must-have per gli amanti dello stile ricercato.

Con questa collezione, Saint Laurent riesce ancora una volta a coniugare tradizione e modernità, proponendo occhiali che non solo si distinguono per il design raffinato, ma che esprimono anche una forte identità visiva. La campagna, grazie alla partecipazione di icone della moda, amplifica ulteriormente il fascino di una linea destinata a lasciare il segno nella stagione invernale 2024.