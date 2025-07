SalernoSounds2025: dopo il successo del primo show di sabato domani arriva IRAMA

Dopo il trionfale avvio con Capo Plaza, SalernoSounds 2025 si prepara a ospitare una nuova notte di musica e magia nella suggestiva cornice di Piazza della Libertà. Martedì 15 luglio, Irama salirà sul palco come protagonista indiscusso della serata, promettendo un’esibizione ricca di emozioni e energia pura.

Domenica scorsa, oltre 10mila fan da tutta Italia si sono radunati per applaudire l’impressionante performance di Capo Plaza, che ha reso la prima serata del festival memorabile. Ma ora, l’attesa si concentra su Irama, che con la sua presenza scenica magnetica e una scaletta studiata nei minimi dettagli, è pronto a regalare nuove emozioni ai suoi fan.

Il tour IRAMA LIVE 2025 segna il ritorno dell’artista sul palcoscenico con una serie di concerti molto attesi. Il pubblico potrà vivere l’intensità dei suoi successi più amati, come “Mediterranea”, “Tu no”, “Ovunque sarai”, “Arrogante”, fino ai brani più recenti come “Un giorno in più” e “Lentamente”, quest’ultimo presentato al Festival di Sanremo 2025. “La cosa che amo di più del live è lo scambio che si crea con il pubblico: è qualcosa che non si può spiegare, bisogna viverlo – racconta Irama – sono sempre stato un po’ scettico quando si parla di ‘energie’, ma sul palco non puoi scappare da quella sensazione. C’è una connessione fortissima, un’empatia che si crea con chi hai davanti, e diventa qualcosa di davvero potente.”

Ma la stagione estiva di Irama non finisce qui. Dopo il successo del doppio appuntamento sold out all’Unipol Forum di Milano lo scorso maggio, l’artista si prepara per il concerto-evento più atteso: l’11 giugno 2026, il palco dello Stadio San Siro di Milano lo vedrà protagonista per la prima volta, promettendo uno spettacolo indimenticabile.

Prossimi appuntamenti con Brunori Sas, Lazza e un evento speciale con Massimo Ranieri, questa estate Salerno è la meta musicale per eccellenza.