Salmo Playlist Worldwide Tour 2020: le tappe di Parigi e Londra sono SOLD OUT

Successo internazionale per SALMO che registra il tutto esaurito per le tappe di Parigi (venerdì 27 marzo a La Boule Noire), e di Londra (lunedì 6 aprile all’Electric Ballroom) del “PLAYLIST WORLDWIDE TOUR 20202”! A grande richiesta la data londinese raddoppia con un secondo appuntamento atteso per mercoledì 25 marzo all’O2 Academy Islington, mentre domenica 19 marzo SALMO si esibirà a Stoccarda nella nuova location al Club Zentral.

Prima di salire sul palco dello stadio San Siro di Milano il prossimo 14 giugno, SALMO suonerà live nella sua prima tournée mondiale, prodotta e organizzata da Vivo Concerti, che lo vedrà protagonista sui palchi di sedici città in Europa e negli Stati Uniti e che partirà dal 16 marzo 2020 da Madrid, Spagna, per concludersi il 27 aprile a Los Angeles.

CALENDARIO DATE PLAYLIST WORLDWIDE TOUR 2020

Lunedì 16 marzo 2020 | [email protected] But

Martedì 17 marzo 2020 | BARCELLONA @Razzmatazz 2

Venerdì 20 marzo 2020 | LUGANO @Padiglione Conza

Domenica 22 marzo 2020 | ZURIGO @X-tra

Martedì 24 marzo 2020 | LOSANNA @Les Docks

Mercoledì 25 marzo 2020 | LONDRA @O2 Academy Islington – NUOVA DATA

Venerdì 27 marzo 2020 | PARIGI @La Boule Noire – SOLD OUT

Domenica 29 marzo 2020 | STOCCARDA @ Club Zentral – NUOVA VENUE

Martedì 31 marzo 2020 | MONACO @Technikum

Giovedì 02 aprile 2020 | AMBURGO @ Übel&Gefährlich

Sabato 04 aprile 2020 | BRUXELLES @La Madeleine

Lunedì 06 aprile 2020 | LONDRA @Electric Ballroom – SOLD OUT

Mercoledì 08 aprile 2020 | AMSTERDAM @Melkweg

Giovedì 09 aprile 2020 | LUSSEMBURGO @Rockhal Clubqw

Mercoledì 22 aprile 2020 | NEW YORK @Le Poisson Rouge

Venerdì 24 aprile 2020 | MIAMI @Blackbird ordinary

Lunedì 27 aprile 2020 | LOS ANGELES @Whisky a go-go

