PH. BOGDAN 'CHILLDAYS' PLAKOV

Spettacolo

Salmo pubblica oggi il nuovo singolo e video “Crackers” in attesa dell’album “Hellvisback 10 years later” fuori il 3 aprile

Published

Dopo il successo di “10 AD”, Salmo torna con un nuovo capitolo del suo percorso artistico. Esce oggi “CRACKERS”, singolo e video che anticipano il nuovo progetto “HELLVISBACK 10 YEARS LATER”, in arrivo il prossimo 3 aprile per Sony Music Italy. L’attesa attorno all’artista sardo cresce mentre prende sempre più forma un lavoro che vuole essere, al tempo stesso, celebrazione e ripartenza.

L’album rappresenta un ritorno alle radici e una rilettura di un disco ormai culto: “Hellvisback”, pubblicato nel 2016, ha segnato una svolta nella scena rap italiana ridefinendone suoni, linguaggi e ambizioni. Con “HELLVISBACK 10 YEARS LATER”, Salmo sceglie di rendere omaggio a quell’energia originaria, rinnovandola con tre brani inediti che scavano nel suo universo stilistico e concettuale.

“CRACKERS” è il secondo dei tre inediti inclusi nel progetto e si presenta come un autentico manifesto di indipendenza artistica. Nelle sue rime e nei suoi visual, Salmo gioca con l’immagine e l’autenticità, riflettendo sul contrasto tra apparenza e sostanza nel rap contemporaneo. L’artista non teme di esporsi: come sempre, utilizza la scrittura per mettere in discussione le gerarchie e i miti del successo, riaffermando un’identità che si misura solo con la propria coerenza.

Il video del brano, diretto da Bogdan “Chilldays” Plakov con la fotografia di Edoardo Bolli, accompagna la traccia con un’estetica essenziale e coerente. Girato in un rigoroso bianco e nero, elimina ogni distrazione per concentrare lo sguardo sull’attitudine magnetica di Salmo, accompagnato da una nuova maschera che diventa parte integrante della sua immagine. La grana ruvida e la fotografia cruda costruiscono un impianto visivo dall’impronta quasi analogica, restituendo la potenza underground del brano e rafforzandone la dimensione viscerale.

L’operazione di “HELLVISBACK 10 YEARS LATER” si configura così come un ponte tra passato e presente, tra il mito e l’esperienza di un artista ormai pienamente consapevole del proprio ruolo. Ogni dettaglio del progetto, dal sound al concept, dimostra la volontà di Salmo di riaffermare un linguaggio personale, libero da compromessi e aperto alla sperimentazione.

Per i fan, l’attesa non sarà lunga: l’album uscirà il 3 aprile ed è già disponibile il preordine nelle edizioni speciali in CD (Black Leather Box) e Musicassetta Rossa. “CRACKERS” intanto segna un nuovo passo nella storia di un artista che continua a dettare il ritmo e la direzione della scena rap italiana, riaffermando che la forza delle idee, quando è autentica, non ha bisogno di orpelli ma soltanto di verità.

