Connect with us

Hi, what are you looking for?

PH. BOGDAN 'CHILLDAYS' PLAKOV

Spettacolo

Salmo torna al numero uno con “Hellvisback 10 Years Later”: dieci anni dopo, la leggenda continua

Published

Dieci anni dopo un debutto aver segnato la scena musicale italiana, Salmo torna a imporsi nelle classifiche con un nuovo, travolgente successo. Con “Hellvisback 10 Years Later” — pubblicato il 3 aprile per Sony Music Italy — l’artista sardo conquista la posizione numero 1 della TOP 100 Album & Compilation e allo stesso tempo quella numero 1 della TOP 20 CD, Vinili e Musicassette, replicando il trionfo del 2016.

“Hellvis è tornato, e la storia si ripete.” Le parole usate per accompagnare l’uscita del progetto sintetizzano perfettamente lo spirito di un ritorno che è molto più di una celebrazione: è la conferma del legame profondo tra Salmo e il suo pubblico. A dieci anni dall’uscita di Hellvisback, disco culto entrato di diritto nella storia dell’hip-hop italiano, l’artista dimostra di saper attraversare il tempo senza perdere la sua identità, continuando a rinnovare il proprio linguaggio e la propria visione artistica.

Il nuovo progetto si arricchisce di tre brani inediti — 10 AD, Crackers ed Eclissi — che rappresentano la spinta più attuale del lavoro, un manifesto dell’evoluzione creativa di Salmo. Questi brani ampliano e aggiornano l’universo di Hellvisback, aprendo nuove strade sonore e confermando la capacità dell’artista di evolvere senza tradire se stesso.

Un doppio primo posto certifica un successo che va oltre i numeri: è la dimostrazione di una longevità artistica rara, costruita sulla coerenza e sull’innovazione. Salmo continua a essere un punto di riferimento per più generazioni, unendo fan storici e nuovi ascoltatori in un dialogo culturale che si rinnova di anno in anno.

Il successo ottenuto lo proietta direttamente verso l’attesa stagione dei live estivi. Tra giugno e agosto, Salmo sarà infatti protagonista dei principali festival italiani con il nuovo tour, che farà tappa anche in Sardegna. Il 25 luglio l’artista porterà il suo Lebonski Park all’Ippodromo di Arzachena (SS), per un appuntamento destinato a essere uno dei momenti clou dell’estate.

Dopo le date italiane, l’artista si prepara a chiudere il 2026 con una tournée europea di nove concerti previsti nel mese di novembre, confermando ancora una volta la sua caratura internazionale e la forza del suo progetto.

Con “Hellvisback 10 Years Later”, Salmo non solo celebra un decennio di carriera, ma riafferma la sua posizione al vertice della scena musicale contemporanea: una leggenda che continua a scrivere il proprio destino, sempre fedele alla sua essenza e al suo pubblico.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Motori

Toyota C‑HR+: il nuovo SUV elettrico che punta su design, potenza e autonomia

Test

Nissan Juke Hybrid: la nostra prova su strada

Focus

Omoda & Jaecoo amplia l’universo Super Hybrid: tre nuovi SUV per ogni esigenza

Turismo

Gardaland Resort riapre il 28 marzo con una stagione di magia, innovazione e trend globali

Motori

BYD Seal U DM-i: la nostra prova su strada

Senza categoria

CHIELLO: cresce l’attesa per “Chiello Club Tour 2026”

Motori

Horizon Automotive accelera sulla crescita e presenta il piano industriale 2026-2028: sinergie con Facile.it e focus su dealer e case costruttrici

Moda

Nilox entra nel mondo degli smart glasses: tecnologia, sport e lifestyle si incontrano nella nuova linea eyewear

Società

Nuovo appuntamento con “Quarto Grado” indagini sugli nuovi sviluppi dei casi Genini e Garlasco

Motori

Sapori Svelati: Mercedes‑Benz Italia racconta l’Italia attraverso le sue strade e i suoi sapori

Motori

Toyota chiude il trimestre da leader: prima tra gli importatori, nel mercato delle ibride e in 19 citta’ italiane

Motori

DENZA: Daniel Craig testimonial del lancio internazionale

Spettacolo

Diletta Leotta presenta Mamma Dilettante 5: disponibile da oggi la prima puntata del podcast e vodcast

Test

Fiat Grande Panda Hybrid: la nostra prova su strada

Tecnologia

TCL presenta la nuova linea 2026: tecnologia SQD‑Mini LED, audio immersivo e dispositivi smart per una casa sempre più connessa

Società

Questa sera a “Quarto Grado”: nuovi sviluppi sui casi di Garlasco e Resinovich

Focus

BYD ATTO 2 DM-i: il nuovo SUV compatto super ibrido punta al mercato italiano con 1.000 km di autonomia

Spettacolo

EJENT: esce oggi il nuovo singolo “Ci Divertiamo” feat. Manitoba

Motori

Hyundai protagonista alla Acea Run Rome The Marathon 2026: energia e innovazione lungo le strade della Capitale

Moda

Havaianas celebra il Brazilian Flair con Vini Jr.: la nuova collezione tra cultura, stile e identità globale

Motori

Chery Auto apre a Barcellona il nuovo Centro Operativo Europeo

Motori

BYD sfida il caro carburante: con la tecnologia Super Ibrida DM-i consumi ridotti e autonomia fino a 1.500 km

Motori

Tesla porta la Guida Automatica Completa (Supervisionata) in Europa: via libera nei Paesi Bassi

Motori

Toyota Hilux 2026: la nuova generazione alza l’asticella tra tecnologia, design e motorizzazione ibrida

Spettacolo

Salmo torna al numero uno con “Hellvisback 10 Years Later”: dieci anni dopo, la leggenda continua

Motori

Un’ascesa inarrestabile: 120 anni fa la millesima Opel segnava l’inizio di una lunga storia automobilistica

Spettacolo

Domani sera a “Quarta Repubblica” l’intervista esclusiva di Nicola Porro a Boris Johnson

Motori

Hyundai prosegue nel percorso verso circolarità e Carbon Neutrality 2045

Spettacolo

ATARDE torna con “Tera”: il nuovo singolo che danza tra sogno e realtà

Moda

MINI e Paul Smith presentano “A Garden of Curiosity” al Salone del Mobile 2026

Giochi

PAW Patrol torna all’avventura con “Mondo dei Dinosauri”: il nuovo videogioco in arrivo

Spettacolo

FOO FIGHTERS: è uscito il nuovo brano “OF ALL PEOPLE” estratto dall’album “YOUR FAVORITE TOY”

Spettacolo

Nino D’Angelo, boom di pubblico: PalaSele sold out. Aspettando Pompei

Turismo

Costa Crociere inverno 2026/2027: nuove rotte tra Canarie, Mediterraneo e Caraibi, con itinerari esclusivi e Sea Destinations

Spettacolo

YAEGER: è uscito oggi “PIRATEBAE”, il suo album di debutto.

Motori

Citroën celebra i 50 anni della 2CV Spot: la piccola arancione che fece storia

Senza categoria

KATSEYE: la band che conquista Coachella e il mondo con il nuovo singolo “PINKY UP”

Spettacolo

LADY GAGA & DOECHII insieme nel nuovo singolo “RUNWAY”

Giochi

Rhythm Paradise Groove: in arrivo il 2 luglio su Nintendo Switch

Motori

Fonte di alimentazione mobile: la nuova Opel Astra e altri modelli Opel offrono tecnologia V2L
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

ATARDE torna con “Tera”: il nuovo singolo che danza tra sogno e realtà

Il viaggio musicale di ATARDE prosegue con un nuovo capitolo dal titolo “Tera”, singolo pubblicato oggi per Pezzi Dischi / Island Records. Dopo aver...

3 giorni ago

Spettacolo

FOO FIGHTERS: è uscito il nuovo brano “OF ALL PEOPLE” estratto dall’album “YOUR FAVORITE TOY”

È tornato il ruggito dei Foo Fighters. La band statunitense pubblica in digitale “Of All People”, nuovo singolo che anticipa l’uscita dell’attesissimo album “Your...

3 giorni ago

Spettacolo

YAEGER: è uscito oggi “PIRATEBAE”, il suo album di debutto.

È uscito oggi, venerdì 10 aprile, “Piratebae”, l’atteso album di debutto della cantautrice svedese Yaeger, pubblicato da Sony Music. Il disco segna un passo...

3 giorni ago

Senza categoria

KATSEYE: la band che conquista Coachella e il mondo con il nuovo singolo “PINKY UP”

Le KATSEYE continuano la loro ascesa globale. Il gruppo femminile, già due volte candidato ai GRAMMY, si prepara a debuttare al Festival Coachella questo...

3 giorni ago