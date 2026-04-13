Salmo torna al numero uno con “Hellvisback 10 Years Later”: dieci anni dopo, la leggenda continua

Dieci anni dopo un debutto aver segnato la scena musicale italiana, Salmo torna a imporsi nelle classifiche con un nuovo, travolgente successo. Con “Hellvisback 10 Years Later” — pubblicato il 3 aprile per Sony Music Italy — l’artista sardo conquista la posizione numero 1 della TOP 100 Album & Compilation e allo stesso tempo quella numero 1 della TOP 20 CD, Vinili e Musicassette, replicando il trionfo del 2016.

“Hellvis è tornato, e la storia si ripete.” Le parole usate per accompagnare l’uscita del progetto sintetizzano perfettamente lo spirito di un ritorno che è molto più di una celebrazione: è la conferma del legame profondo tra Salmo e il suo pubblico. A dieci anni dall’uscita di Hellvisback, disco culto entrato di diritto nella storia dell’hip-hop italiano, l’artista dimostra di saper attraversare il tempo senza perdere la sua identità, continuando a rinnovare il proprio linguaggio e la propria visione artistica.

Il nuovo progetto si arricchisce di tre brani inediti — 10 AD, Crackers ed Eclissi — che rappresentano la spinta più attuale del lavoro, un manifesto dell’evoluzione creativa di Salmo. Questi brani ampliano e aggiornano l’universo di Hellvisback, aprendo nuove strade sonore e confermando la capacità dell’artista di evolvere senza tradire se stesso.

Un doppio primo posto certifica un successo che va oltre i numeri: è la dimostrazione di una longevità artistica rara, costruita sulla coerenza e sull’innovazione. Salmo continua a essere un punto di riferimento per più generazioni, unendo fan storici e nuovi ascoltatori in un dialogo culturale che si rinnova di anno in anno.

Il successo ottenuto lo proietta direttamente verso l’attesa stagione dei live estivi. Tra giugno e agosto, Salmo sarà infatti protagonista dei principali festival italiani con il nuovo tour, che farà tappa anche in Sardegna. Il 25 luglio l’artista porterà il suo Lebonski Park all’Ippodromo di Arzachena (SS), per un appuntamento destinato a essere uno dei momenti clou dell’estate.

Dopo le date italiane, l’artista si prepara a chiudere il 2026 con una tournée europea di nove concerti previsti nel mese di novembre, confermando ancora una volta la sua caratura internazionale e la forza del suo progetto.

Con “Hellvisback 10 Years Later”, Salmo non solo celebra un decennio di carriera, ma riafferma la sua posizione al vertice della scena musicale contemporanea: una leggenda che continua a scrivere il proprio destino, sempre fedele alla sua essenza e al suo pubblico.