Samsung Galaxy S26 Ultra premiato “Best in Show” al Mobile World Congress 2026

Durante il Mobile World Congress 2026 di Barcellona, Samsung Galaxy S26 Ultra ha conquistato uno dei riconoscimenti più ambiti del settore tecnologico: il premio “Best in Show” ai Global Mobile Awards (GLOMO). Il prestigioso riconoscimento, assegnato ogni anno ai prodotti che rappresentano l’eccellenza e l’innovazione nel mondo mobile, conferma ancora una volta la posizione di Samsung come uno dei principali protagonisti globali dell’industria.

Secondo quanto comunicato, il dispositivo è stato premiato per l’integrazione unica tra hardware avanzato e software intelligente con Galaxy AI, la piattaforma di intelligenza artificiale proprietaria di Samsung che ottimizza quotidianamente l’interazione tra utente e dispositivo. Questa sinergia, sottolineano gli esperti del settore, ha contribuito a ridefinire il concetto di smartphone premium, trasformandolo in un compagno dotato di capacità predittive, creative e di supporto personale sempre più evolute.

Uno degli elementi che ha maggiormente attirato l’attenzione della giuria è l’introduzione del primo Privacy Display integrato al mondo, una tecnologia che consente un livello di sicurezza visiva inedito. Grazie a questa innovazione, il Galaxy S26 Ultra può proteggere la riservatezza del contenuto sullo schermo, riducendo la visibilità laterale e assicurando che solo l’utente frontale possa leggere le informazioni mostrate. Si tratta di una soluzione pensata per rafforzare ulteriormente sicurezza e esperienza utente, due elementi diventati centrali nella progettazione dei dispositivi di nuova generazione.

L’attenzione alla privacy e l’uso dell’intelligenza artificiale non rappresentano soltanto un’evoluzione tecnologica, ma anche un segnale chiaro dell’orientamento strategico del marchio. Samsung continua a puntare su un equilibrio tra potenza hardware, efficienza energetica e funzionalità software personalizzabili, offrendo così un ecosistema sempre più integrato e sicuro.

Con questo riconoscimento, il Galaxy S26 Ultra si afferma come uno degli smartphone più innovativi e completi della sua generazione, capace di rispondere alle crescenti esigenze di performance, privacy e sostenibilità che caratterizzano il mercato contemporaneo.

Il premio “Best in Show” ai GLOMO Awards rafforza la leadership di Samsung nel settore mobile e testimonia il successo delle strategie di ricerca e sviluppo che hanno reso possibile l’unione tra design, sicurezza e tecnologia intelligente. Barcellona 2026 segna così un nuovo traguardo per l’azienda sudcoreana e per l’intera industria della mobilità digitale.