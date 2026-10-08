Samsung e Thierry Henry lanciano la campagna europea Welcome to Foldables

Samsung avvia una nuova fase della collaborazione con Thierry Henry, icona del calcio internazionale, attraverso la campagna europea Welcome to Foldables. Questa iniziativa, pensata per il lancio dei nuovi Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 e Galaxy Z Flip8, mette in risalto la versatilità degli smartphone pieghevoli dell'azienda sudcoreana.



La campagna si focalizza sui diversi momenti della giornata di Thierry Henry, offrendo una narrazione che mostra come i nuovi dispositivi Samsung sappiano rispondere a esigenze differenti, dal multitasking fino al puro intrattenimento, passando per le attività quotidiane.



Il racconto è costruito intorno all'immagine pubblica e personale di Henry, evidenziando come la tecnologia Samsung si adatti a stili di vita dinamici e a chi cerca funzionalità innovative. Gli utenti vengono accompagnati attraverso le funzionalità avanzate dei tre modelli, che permettono di ottimizzare la produttività senza rinunciare al divertimento.



La serie Galaxy Z, con i suoi dispositivi pieghevoli di ultima generazione, si presenta così come la soluzione ideale per chi desidera flessibilità e potenza in ogni momento della giornata. Welcome to Foldables si propone di ispirare tutti coloro che desiderano vivere esperienze smart e all'avanguardia, grazie alla combinazione tra tecnologia e lifestyle.