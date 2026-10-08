Samsung e Thierry Henry lanciano la campagna europea Welcome to Foldables
Tecnologia

Samsung e Thierry Henry lanciano la campagna europea Welcome to Foldables

Samsung rinnova la partnership con Thierry Henry nella campagna europea Welcome to Foldables, mostrando le potenzialità della serie Galaxy Z pieghevole.

di Sergio Pastore
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Samsung avvia una nuova fase della collaborazione con Thierry Henry, icona del calcio internazionale, attraverso la campagna europea Welcome to Foldables. Questa iniziativa, pensata per il lancio dei nuovi Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 e Galaxy Z Flip8, mette in risalto la versatilità degli smartphone pieghevoli dell'azienda sudcoreana.

La campagna si focalizza sui diversi momenti della giornata di Thierry Henry, offrendo una narrazione che mostra come i nuovi dispositivi Samsung sappiano rispondere a esigenze differenti, dal multitasking fino al puro intrattenimento, passando per le attività quotidiane.

Il racconto è costruito intorno all'immagine pubblica e personale di Henry, evidenziando come la tecnologia Samsung si adatti a stili di vita dinamici e a chi cerca funzionalità innovative. Gli utenti vengono accompagnati attraverso le funzionalità avanzate dei tre modelli, che permettono di ottimizzare la produttività senza rinunciare al divertimento.

La serie Galaxy Z, con i suoi dispositivi pieghevoli di ultima generazione, si presenta così come la soluzione ideale per chi desidera flessibilità e potenza in ogni momento della giornata. Welcome to Foldables si propone di ispirare tutti coloro che desiderano vivere esperienze smart e all'avanguardia, grazie alla combinazione tra tecnologia e lifestyle.

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