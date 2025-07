Samuel L. Jackson protagonista di “Nola King”, il nuovo spin-off di Tulsa King

Paramount+ ha recentemente annunciato una notizia entusiasmante per gli amanti delle serie TV: Samuel L. Jackson sarà il protagonista di “Nola King”, il primo spin-off della serie di successo “Tulsa King”. Il celebre attore farà il suo debutto televisivo nella terza stagione di “Tulsa King”, pronta a debuttare a settembre su Paramount+.

La nuova serie sarà prodotta da Taylor Sheridan, David C. Glasser, insieme a Sylvester Stallone e lo stesso Samuel L. Jackson, e sarà realizzata da MTV Entertainment Studios e 101 Studios. Chris McCarthy, Co-CEO di Paramount Global e Presidente di SHOWTIME/MTV Entertainment, ha commentato: “Samuel L. Jackson porta con sé un carisma impareggiabile e un’attrattiva globale, rendendolo la scelta perfetta per amplificare il successo di uno dei nostri più grandi successi e trasformarlo in un franchise di successo.”

Il personaggio di Jackson, Russell Lee Washington Jr., sarà introdotto come qualcuno che, dopo aver stretto amicizia con Dwight Manfredi, interpretato da Sylvester Stallone, durante dieci anni di detenzione in un carcere federale, deve affrontare il compito di eliminare Dwight una volta per tutte a Tulsa. Tuttavia, ispirato dal lavoro di Dwight e dalle possibilità di una nuova vita, Washington tornerà a New Orleans per riconnettersi con la sua famiglia e riprendere il controllo della città che aveva lasciato, attirando così l’ira dei suoi vecchi datori di lavoro e nemici locali.

Sylvester Stallone ha espresso il suo entusiasmo per la collaborazione: “Ho accettato subito. Sam Jackson è l’unica scelta possibile per guidare questa nuova avventura a New Orleans.” David C. Glasser, CEO di 101 Studios, ha aggiunto: “Il successo della serie ci ha ora condotti a un’altra icona. Non vedo l’ora di scoprire cosa porterà Sam in questo universo.”

Jackson, con una carriera cinematografica stellare e interpretazioni iconiche in più di 150 film, è senza dubbio uno degli attori più rispettati di Hollywood. Ha ricevuto numerose nomination prestigiose, tra cui Oscar, Emmy, Golden Globe e Tony Awards. La sua performance in “Pulp Fiction” di Quentin Tarantino è considerata uno dei momenti più memorabili del cinema americano.