Sanremo 2025, Lucio Corsi vince il Premio Assomusica per la Migliore Esibizione Live di un artista rivelazione

Il cantautore toscano Lucio Corsi è stato premiato con il “Premio Assomusica” alla 75ª edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. L’Associazione Italiana degli Organizzatori e Produttori di Spettacoli di Musica dal Vivo ha riconosciuto Corsi per la sua straordinaria esibizione live durante l’evento, celebrando la sua originalità, talento e capacità di emozionare il pubblico.

Il Presidente di Assomusica, Carlo Parodi, ha dichiarato: “Il Premio Assomusica per Sanremo nasce con l’obiettivo di valorizzare il talento e la qualità delle esibizioni dal vivo, due elementi essenziali per il nostro settore. Lucio Corsi ha saputo distinguersi per il suo stile unico e la sua capacità di trasmettere emozioni con originalità e intensità.”

Il Premio Assomusica è un riconoscimento prestigioso assegnato annualmente ai migliori artisti emergenti durante il Festival di Sanremo. Negli anni passati, hanno ricevuto questo premio artisti come Nina Zilli, Arisa, Raphael Gualazzi, Rocco Hunt, gli Eugenio In Via Di Gioia e Alfa.

“Anche quest’anno, il riconoscimento ribadisce l’importanza della dimensione live come elemento essenziale della musica e della sua capacità di creare un legame autentico con il pubblico”, ha sottolineato il Presidente Parodi.

Lucio Corsi si è distinto per la sua performance coinvolgente e unica, che ha catturato l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori. Con il suo talento e la sua autenticità, è destinato a diventare una delle voci più interessanti della scena musicale italiana.

Il Premio Assomusica è un riconoscimento meritato per un artista che ha dimostrato di avere tutte le qualità per emergere e lasciare un’impronta significativa nel panorama musicale italiano.