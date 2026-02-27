Connect with us

Sanremo 2026 conquista Spotify: la playlist più ascoltata al mondo

Sanremo 2026 si conferma un fenomeno globale. La playlist ufficiale del Festival è la più ascoltata al mondo nella giornata del 25 febbraio, secondo i dati di Spotify, che ha pubblicato le classifiche aggiornate degli ascolti. Le canzoni in gara stanno dominando non solo il palcoscenico dell’Ariston, ma anche le piattaforme digitali: le prime 29 posizioni della Top 30 Italia sono occupate da brani di Sanremo, un risultato che testimonia l’impatto culturale e musicale dell’evento anche al di fuori del Paese.

Al primo posto della classifica c’è “MALE NECESSARIO” di Fedez e Marco Masini, la canzone più ascoltata in assoluto a livello nazionale. Un binomio inedito, ma evidentemente vincente, che ha catturato il pubblico con un equilibrio di sensibilità pop e forza interpretativa. Alle loro spalle, “TU MI PIACI TANTO” di Sayf, giovane artista della classe 2025 di RADAR Italia, la cui ascesa testimonia la crescente attenzione di Spotify verso i nuovi talenti italiani.

Completano la Top 5 “Prima che” di nayt, “Che fastidio!” di Ditonellapiaga e “Labirinto” di Luchè, confermando una classifica che mescola in modo equilibrato generi e generazioni. Dal rap alla canzone d’autore, dal pop alla sperimentazione, la varietà proposta dal Festival ha convinto milioni di ascoltatori.

Non mancano nomi affermati come Arisa, Levante, Francesco Renga, Ermal Meta e Malika Ayane, tutti presenti nelle prime trenta posizioni, ma anche voci emergenti e sorprese come Angelica Bove, che con “Mattone” raggiunge la trentesima posizione tra le nuove proposte. Un piazzamento significativo per una giovane artista che dimostra come il palco sanremese resti una vetrina fondamentale per la musica italiana di domani.

Spotify, con la sua enorme base di utenti, continua a essere il barometro principale del gusto musicale globale. Il servizio di streaming conta oggi oltre 751 milioni di utenti attivi, di cui 290 milioni abbonati a Spotify Premium, in più di 180 Paesi. La piattaforma, che ospita più di 100 milioni di brani, quasi sette milioni di podcast e oltre 350 mila audiolibri, ha rivoluzionato l’esperienza d’ascolto, rendendo sempre più immediata e accessibile la musica di ogni parte del mondo.

Il successo della playlist di Sanremo 2026 su Spotify non è solo un dato numerico: rappresenta la conferma di come la tradizione e la modernità possano coesistere e alimentarsi a vicenda. Il Festival della Canzone Italiana dimostra ancora una volta di essere non solo un evento televisivo, ma anche un acceleratore di tendenze, capace di catalizzare l’attenzione globale.

In un panorama musicale sempre più digitale, la fusione tra palco, streaming e pubblico resta la chiave del successo. E Sanremo, anche nel 2026, continua a dettare il ritmo.

