“Sanremo è…”: il nuovo videopodcast di Alessandro Cattelan accompagna gli artisti verso il Festival

Il conto alla rovescia per la 76ª edizione del Festival di Sanremo si arricchisce di un nuovo tassello mediatico con “Sanremo è…”, lo speciale videopodcast di Alessandro Cattelan realizzato da Chora Media in collaborazione con Spotify. Il progetto, pensato per raccontare in modo inedito il percorso dei protagonisti della kermesse, è già disponibile con le sue prime otto puntate.

Dal 25 gennaio gli artisti in gara si stanno alternando ai microfoni di Cattelan per condividere con il pubblico retroscena, confessioni e curiosità legate alla manifestazione più amata della musica italiana. In ogni episodio un artista diverso si racconta liberamente, offrendo uno sguardo autentico sulla propria carriera, sul significato del brano presentato al Festival e sulle emozioni che accompagnano l’attesa del debutto sanremese.

Il videopodcast propone trenta interviste esclusive, una per ciascun artista in gara, che diventano così un viaggio quotidiano nel mondo di Sanremo. Ogni puntata si chiude con un momento più leggero e spontaneo: i partecipanti si cimentano in pronostici sulla gara, un gioco che rimane riservato alla piattaforma di streaming dove è disponibile la versione integrale delle interviste.

Disponibili già le prime otto interviste, che vedono protagonisti Arisa, Bambole di Pezza, Luchè, Leo Gassmann, Samurai Jay, Patty Pravo, Levante e Ditonellapiaga. Otto personalità artistiche diverse, unite dal desiderio di raccontarsi senza filtri. Le conversazioni, condotte con il tono empatico e ironico tipico di Alessandro Cattelan, offrono spunti di riflessione sulla musica e sul percorso umano dietro ogni artista.

“Sanremo è…” nasce come uno sguardo privilegiato sul dietro le quinte del Festival, ma rappresenta anche un omaggio alla vitalità della scena musicale italiana contemporanea. Attraverso il linguaggio diretto e coinvolgente del podcast, il format vuole dialogare con un pubblico eterogeneo, unendo curiosità, spontaneità e intrattenimento.

La collaborazione con Spotify conferma l’impegno della piattaforma nel sostenere la produzione di contenuti originali e di qualità nel campo dell’audio streaming. Con oltre 713 milioni di utenti attivi nel mondo, di cui 281 milioni abbonati Premium, Spotify continua a investire in progetti che valorizzano la creatività e l’esperienza d’ascolto, mettendo a disposizione una vastissima offerta che comprende più di 100 milioni di brani, quasi 7 milioni di podcast e oltre 350 mila audiolibri.

“Sanremo è…” si candida così a diventare uno dei programmi più seguiti del periodo pre-festivaliero, offrendo agli appassionati l’opportunità di scoprire lati inediti dei loro artisti preferiti e di avvicinarsi al Festival con uno sguardo più intimo e autentico.