SANTOIANNI: annuncia l’uscita del suo nuovo singolo “11.09”, fuori venerdì 26 settembre

Dopo oltre un anno dal successo del suo progetto “La soglia dei trenta”, il cantautore milanese Santoianni torna sulla scena musicale con un potente nuovo singolo dal titolo “11.09”. Disponibile su tutte le piattaforme dal 26 settembre, questo brano, distribuito da Triggger e realizzato con il contributo di NuovoImaie, dimostra ancora una volta l’abilità dell’artista di intrecciare melodia intensa e riflessione profonda.

Presentata in anteprima alla finale della XXIV edizione del Premio De André, “11.09” si distingue per il suo equilibrio tra una scrittura intensa e un arrangiamento essenziale. La produzione curata da Ale Bavo consente al minimalismo sonoro di mettere in risalto la forza delle parole.

Il brano affronta un tema drammatico e controverso: dal punto di vista di un attentatore che, nel momento precedente a un gesto irreversibile, si interroga sulla correttezza della sua scelta. Questa potente immagine diventa una metafora della fragilità umana, esaminando le scelte sospese tra il cuore e la mente. Santoianni si avventura nel territorio del giusto e dello sbagliato, ma l’unica certezza che emerge è quella dell’amore. Questo non è un brano che cerca soluzioni facili o scorciatoie emotive; preferisce scavare in profondità, affrontando temi scomodi con uno sguardo poetico e cinematografico.

In merito al singolo, l’artista ha dichiarato: “Con le mie canzoni cerco sempre di andare a fondo nei sentimenti, di mettermi nei panni degli altri, anche quando è scomodo. ‘11.09’ è una canzone d’amore scritta da un punto di vista estremo. L’obiettivo era provare ad andare oltre la classica visione del sentimento amoroso, oltre il nostro solito punto di vista. È stato un viaggio doloroso ma anche profondo, che mi ha permesso di immedesimarmi davvero. Mi sono emozionato, arrabbiato, stupito. Per la prima volta, il processo creativo è diventato qualcosa di molto simile al lavoro di un attore.”

Il percorso artistico di Santoianni è caratterizzato da una continua evoluzione e dalla capacità di affrontare tematiche complesse con delicatezza e profondità. Questo talentuoso cantautore si è già fatto notare per le sue collaborazioni di rilievo e per la riconoscenza critica ottenuta, compresi il Premio Bindi e il Premio De André nel 2024. Con “11.09”, Santoianni apre un nuovo capitolo musicale, promettente e ricco di significato.