Santoianni porta la musica nelle università: “SUONATUTTOUGUALE”, un tour per dialogare con gli studenti

In attesa del nuovo album “SUONATUTTOMALE”, Donato Santoianni – in arte Santoianni – sceglie una strada inedita e profondamente coerente con la sua visione artistica. L’artista milanese annuncia infatti “SUONATUTTOUGUALE”, un tour che non promuove ma dialoga: una serie di incontri ospitati nelle università italiane, pensati per creare un confronto diretto con gli studenti dei corsi dedicati al music business, alla comunicazione musicale e alla produzione culturale.

«Quando studiavo, una professoressa mi disse: “Si vede che non hai studiato, ma lo hai fatto molto bene.” Paradossale, ma è stata una delle lezioni più importanti: possiamo arrivare alla stessa meta percorrendo strade diverse, imperfette, nostre», racconta Santoianni, spiegando lo spirito con cui ha concepito questa iniziativa.

Ogni tappa del tour prevede un talk tematico e un live set acustico, in cui l’artista presenterà alcuni brani tratti dal nuovo disco. L’obiettivo è trasformare le università in spazi di confronto reale, dove musica e riflessione possano incontrarsi. Per Santoianni, il valore di “SUONATUTTOUGUALE” risiede nella possibilità di sviluppare un dialogo autentico con i giovani, senza mediazioni, portando le canzoni e le contraddizioni che abitano il suo album direttamente nei luoghi in cui si forma la sensibilità delle nuove generazioni.

Il percorso, che toccherà alcune delle principali università italiane, si aprirà il 25 novembre 2025 all’Università di Firenze (Polo di Prato), per poi proseguire il 2 dicembre all’Università di Parma, il 16 gennaio 2026 al SAE Institute di Milano, il 18 febbraio al Creative Hub di Bologna, il 5 marzo alla Statale di Milano e infine il 12 marzo al Polo di Cremona dell’Università di Pavia.

L’iniziativa si presenta come un esperimento di promozione indipendente e partecipativa, che integra strategie digitali, marketing non convenzionale e storytelling, coerente con il percorso artistico di Santoianni. Per gli studenti, rappresenta un’occasione privilegiata per entrare in contatto diretto con un autore attivo nel panorama contemporaneo, con un modello di progettualità musicale costruito su ricerca e consapevolezza.

Santoianni ha costruito negli anni una carriera solida e versatile. Dopo gli esordi nel 2013 come autore e compositore per le Edizioni Musicali Nuova Gente di Gianni Bella, ha pubblicato nel 2022 l’album “Non ho santi in paradiso”, distribuito da ADA Music Italia, ottenendo attenzione da parte di radio nazionali. Alcuni brani del disco, come “Exit” e “Stazione di sosta”, hanno conquistato spazio in ambito televisivo e cinematografico, mentre “Litorale” è stato incluso nella colonna sonora del film *Holiday* di Edoardo Gabbriellini, presentato al Toronto International Film Festival e alla Festa del Cinema di Roma.

Nel 2023 Santoianni ha collaborato con Ron, firmando due brani presenti nell’album “Sono un figlio di Ron” e partecipando ad alcune tappe del relativo tour teatrale. Il 2024 segna un ulteriore riconoscimento con la pubblicazione del concept album “La soglia dei trenta”, acclamato dalla critica e vincitore del Premio Bindi e del Premio De André.

Con “SUONATUTTOUGUALE”, Santoianni prosegue nella sua ricerca di autenticità, scegliendo di ridurre la distanza tra artista e pubblico. Un tour che non promuove, ma condivide; che non si limita a presentare un disco, ma apre un dialogo. E in un panorama musicale sempre più veloce e digitale, questa scelta appare come un gesto controcorrente, umano e profondamente necessario.