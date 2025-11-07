Connect with us

Spettacolo

Santoianni pubblica “REEL”: il disincanto di una generazione che osserva il crollo

Published

Con “REEL”, il nuovo singolo disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali, Santoianni torna a raccontare il nostro tempo con una lucidità che non lascia scampo. Dopo il successo dell’album “La soglia dei trenta” — premiato con il Premio Bindi 2024 e il Premio De André 2024 — il cantautore milanese inaugura un nuovo capitolo della sua carriera con un brano che mette a nudo il paradosso del vivere contemporaneo.

Prodotto da Ale Bavo e composto insieme a Luca Giura, Luca Lanza e lo stesso Bavo, “REEL” è un racconto amaro e attuale: tra televisori che riproducono il suono delle bombe e sogni alimentati a benzodiazepine, Santoianni descrive una generazione che reagisce al caos postando un contenuto, commentando l’ingiustizia e illudendosi di partecipare. La sua voce non giudica ma osserva, partecipe e sincera, dentro l’assurdità di un mondo che continua a correre anche di fronte alla catastrofe.

Il brano colpisce per l’equilibrio tra il minimalismo della struttura musicale e la densità delle parole, una cifra stilistica che ormai contraddistingue l’artista. Non ci sono soluzioni o consolazioni, ma un invito a guardarsi allo specchio. Santoianni stesso spiega: «REEL è una canzone con cui ho lottato un po’, perché parla del contesto in cui viviamo, ma anche del mio coinvolgimento personale. È facile giudicare, molto meno accettare la propria superficialità. Anche quando prendiamo posizione e crediamo di sapere da che parte stare, spesso la verità è che la nostra vita va avanti, si distrae, e in fondo se ne frega. In questo brano mi sporco le mani e prendo atto di essere parte del tutto, non una voce fuori campo. E va bene così.»

Con “REEL” prende forma il cammino verso il prossimo disco “SUONATUTTOMALE”, in uscita in edizione limitata in vinile da cento copie a partire dal 28 novembre. L’album rappresenterà un nuovo tassello nella ricerca artistica di Santoianni, che continua a farsi riconoscere per la delicatezza e la profondità del suo sguardo.

Donato Santoianni, nome d’arte Santoianni, è un cantautore nato a Milano. Dopo gli inizi come autore per le Edizioni Musicali Nuova Gente di Gianni Bella, ha consolidato la sua identità artistica con “Non ho santi in paradiso” (2022), che lo ha portato in rotazione radiofonica nazionale e nella colonna sonora del film *Holiday* di Edoardo Gabbriellini, presentato al Toronto International Film Festival e alla Festa del Cinema di Roma. Nel tempo ha collaborato con artisti come Ron, per il quale ha scritto i brani “Questo vento” e “Fino a domani”.

Con l’album “La soglia dei trenta” (2024) Santoianni ha segnato una svolta nella sua carriera, ricevendo importanti riconoscimenti e conquistando critica e pubblico. Ora, con “REEL”, continua a confermarsi una delle voci più consapevoli e autentiche della nuova scena cantautorale italiana.

