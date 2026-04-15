Schermi LED Miraclass: la rivoluzione tecnologica nei cinema europei

I cinema italiani stanno vivendo un periodo di rinnovato splendore, con oltre 68 milioni di spettatori e quasi 500 milioni di euro di incassi registrati nel 2025, secondo i dati ufficiali. Questa crescita testimonia un interesse crescente verso la visione in sala, sostenuto anche dall'introduzione di nuove tecnologie che stanno trasformando radicalmente l'esperienza cinematografica.

Tra le principali innovazioni si distingue LG Miraclass LED Cinema Display, una soluzione sviluppata da LG Electronics che punta a portare una qualità visiva senza precedenti nelle sale. La tecnologia Miraclass, come suggerisce il nome nato dall'unione di Miracle e Class, garantisce immagini straordinarie e un coinvolgimento profondo degli spettatori.

Grazie ai display LED, i cinema equipaggiati con Miraclass possono offrire colori elaborati a 24 bit, un contrasto elevato e una luminosità uniforme, visibile da qualsiasi posizione in sala senza distorsioni. LG Miraclass è in grado di riprodurre fino a 68,7 miliardi di variazioni di colore, consentendo agli spettatori di vivere i film esattamente come ideati dai registi.

Un grande vantaggio risiede nella luminosità regolabile dello schermo, da 48 a 300 nit, che permette di adattare la sala a ogni tipo di contenuto: dai blockbuster in 2D e 3D, fino a eventi dal vivo, conferenze o proiezioni alternative. Inoltre, i modelli LDAA con pixel pitch da 1,25 mm e 2,5 mm sono pensati anche per sale di piccole e medie dimensioni e si integrano facilmente con i server Dolby IMS.

A completare l'esperienza immersiva, la tecnologia audio Dolby Atmos assicura una dimensione sonora tridimensionale che trasporta il pubblico direttamente al centro dell'azione cinematografica.

L'impatto innovativo di questa tecnologia LED è già visibile in Europa: lo storico Alcazar Cinema di Parigi ha scelto LG Miraclass per rinnovare la propria offerta, mantenendo il fascino della tradizione ma con una qualità visiva inedita. A Madrid, il Cinema Odeon Multisala è diventato il primo nel mondo a installare questa tecnologia in tutte le sue sale, aprendo la strada a un nuovo modello di multisala ad alta definizione.

Queste installazioni dimostrano concretamente come le tecnologie LED stiano progressivamente ridefinendo gli standard del grande schermo, offrendo nuove opportunità a esercenti e pubblico e segnando una svolta decisiva per il futuro delle sale cinematografiche.