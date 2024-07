“Se io non dimentico”: il cortometraggio di Vincenzo de Caro girato con Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi Studios ha presentato il cortometraggio “Se io non dimentico”, diretto da Vincenzo de Caro e completamente girato con Xiaomi 14 Ultra. Un progetto innovativo che mira a dimostrare come la creatività e la tecnologia possano fondersi per creare opere cinematografiche di alta qualità.

Il cortometraggio segue il viaggio emozionante di una madre e una figlia alla ricerca dell’aurora boreale in Lapponia. La telecamera di Xiaomi 14 Ultra cattura in modo straordinario il conflitto emotivo tra la madre affetta da demenza senile e la figlia.

L’uso del dispositivo Xiaomi 14 Ultra ha consentito una maggiore flessibilità durante le riprese, dimostrando che la tecnologia di punta può produrre risultati eccezionali anche in condizioni ambientali estreme come quelle della Lapponia. Grazie alle funzionalità avanzate di ripresa in 8K a 30fps e 4K a 120fps su tutte e quattro le fotocamere, così come al profilo LOG 10-bit e ai controlli manuali completi della fotocamera, il cortometraggio è un vero spettacolo visivo.

Il cortometraggio “Se io non dimentico” sarà presentato per la prima volta il 18 luglio alle ore 18:00 presso il cinema Intrastevere di Roma, in Vicolo Moroni 3. Il progetto è incluso nel programma “A tutto schermo” della Rete degli spettatori, patrocinato dai Beni Culturali.

Inoltre, sono disponibili il trailer ufficiale e alcuni scatti del backstage per chi desidera immergersi ulteriormente nell’esperienza di questo affascinante cortometraggio. Un’opera cinematografica che unisce tecnologia, creatività e un’emozionante narrazione, “Se io non dimentico” promette di catturare il pubblico con la sua bellezza visiva e la profondità dell’argomento trattato.