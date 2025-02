Selena Gomez, Benny Blanco e Gracie Abrams: insieme nel nuovo singolo “CALL ME WHEN YOU BREAK UP”

Selena Gomez, Benny Blanco e Gracie Abrams si uniscono nel nuovo singolo “Call Me When You Break Up”, disponibile oggi in tutte le radio italiane. Questo brano è estratto dall’attesissimo primo album in collaborazione di Selena e Benny, intitolato “I Said I Love You First”, in uscita il 21 marzo in tutto il mondo.

“La Gomez e Benny hanno creato un’opera che celebra la loro storia d’amore, offrendo ai fan una finestra unica sulla loro relazione. L’album racconta la nostra storia: prima di incontrarci, innamorarci e poi guardare al futuro insieme”, affermano i due artisti.

Questo è il primo progetto in cui i tre artisti collaborano insieme, ma Benny e Gracie hanno già avuto modo di lavorare insieme per “Unlearn” nel 2021. Il nuovo singolo “Call Me When You Break Up” è un’emozionante reunion per loro.

La talentuosa Selena Gomez, pluripremiata artista pluriplatino, ha venduto oltre 176 milioni di singoli e ha ottenuto oltre 38 miliardi di streaming in tutto il mondo. La sua carriera musicale è costellata da successi e riconoscimenti, e il suo nuovo album in collaborazione con Benny Blanco promette di regalare emozioni intense ai suoi numerosi fan.

“I Said I Love You First”, il nuovo album di Selena Gomez e Benny Blanco, si preannuncia come un’opera intensa e appassionante, capace di toccare le corde più profonde del cuore dei fan della musica pop.