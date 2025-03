SELENA GOMEZ & BENNY BLANCO: è uscito l’album in collaborazione “I SAID I LOVE YOU FIRST”

Selena Gomez e Benny Blanco, due nomi di spicco nella scena musicale internazionale, hanno finalmente pubblicato il tanto atteso album in studio intitolato “I Said I Love You First”. Questa collaborazione artistica tra la celebre cantante multiplatino e il rinomato produttore discografico ha suscitato grande attesa tra i fan di entrambi.

Il disco, composto da una serie di brani che esplorano tematiche legate all’amore, alla vulnerabilità e alla storia personale dei due artisti, si è radicato in una complicità unica che ha caratterizzato l’intero processo creativo. Selena Gomez ha dichiarato in una recente intervista che l’esperienza in studio con Benny è stata la più intima che abbia mai vissuto: “Abbiamo fatto tutto da casa, solo noi due e alcuni amici intimi. È stato fare musica per la pura gioia di farlo” – ha raccontato l’artista.

Il videoclip della traccia “Younger & Hotter Than Me”, diretto da Jake Schreier, è stato pubblicato insieme all’album, offrendo ai fan una nuova prospettiva visiva sul lavoro dei due artisti.

La tracklist dell’album include:

1. I Said I Love You First

2. Younger And Hotter Than Me

3. Call Me When You Break Up (con Gracie Abrams)

4. Ojos Tristes

5. Don’t Wanna Cry

6. Sunset Blvd

7. Cowboy

8. Bluest Flame

9. How Does It Feel To Be Forgotten

10. Do You Wanna Be Perfect

11. You Said You Were Sorry

12. I Can’t Get Enough

13. Don’t Take It Personally

14. Scared Of Loving You

Lavorando con talentuosi collaboratori come FINNEAS, Charli XCX, e Julia Michaels, Selena Gomez e Benny Blanco hanno dato vita a un progetto musicale che celebra la loro relazione e offre ai fan un’opportunità unica di immergersi nelle emozioni e nelle storie personali dei due artisti.

Non solo un album, ma un viaggio emotivo che riflette fedelmente l’amore e la passione che hanno ispirato la creazione di ogni singola traccia. “Questo album è un riflesso di noi, del nostro amore, delle nostre storie” – ha concluso Selena Gomez.