SELENA GOMEZ & BENNY BLANCO pubblicano la versione deluxe del loro disco “I SAID I LOVE YOU FIRST…AND YOU SAID IT BACK”

Il 2 maggio 2025 segna il ritorno di Selena Gomez e Benny Blanco con la versione deluxe del loro primo album collaborativo, “I Said I Love You First…And You Said It Back”. L’uscita del disco ha immediatamente riscosso un successo clamoroso, registrando le vendite più alte della prima settimana non solo per Selena, artista multiplatino e nominata ai GRAMMY, ma anche per Benny, produttore discografico e cantautore di fama mondiale.

Ad accompagnare il lancio dell’album, il video ufficiale del nuovo brano “Talk”, diretto da Tony Yacenda, ha debuttato in anteprima mondiale sui canali MTV e sui cartelloni pubblicitari di Times Square. Il video, che cattura l’essenza di un ballo di fine anno scolastico, promette di essere uno spettacolo visivo accattivante.

La versione deluxe dell’album presenta quattro nuovi brani originali, tra cui la tanto attesa canzone “Stained”, un remix di “Bluest Flame”, la collaborazione con GloRilla in “Cowboy” e “Guess You Can Say I’m In Love” con l’intervento di Greg Gonzalez dei Cigarettes After Sex. Non mancano sorprese come la versione acustica di “Call Me When You Break Up” con Gracie Abrams e una versione live di “How Does It Feel To Be Forgotten”.

Tra i collaboratori che hanno partecipato al progetto ci sono nomi illustri come FINNEAS, The Marias, Charli XCX, Gracie Abrams, e molti altri. Le tracce precedenti “Younger & Hotter Than Me”, “Sunset Blvd”, “Call Me When You Break Up”, e “Scared of Loving You” hanno già catturato l’attenzione del pubblico, posizionando Selena e Benny ai vertici delle classifiche musicali.

Gomez, con oltre 421 milioni di follower su Instagram, è una delle artiste più influenti della sua generazione, mentre Benny Blanco ha contribuito al successo globale di numerose hit. La loro collaborazione è un altro tassello di successo nelle loro carriere straordinarie.