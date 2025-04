SENHIT al Concerto del Primo Maggio di Roma, omaggio a Raffaella Carrà

Il 1° maggio 2025, Roma si trasformerà in un palcoscenico di celebrazione e riflessione durante il Concerto del Primo Maggio, in Piazza San Giovanni in Laterano. Tra i protagonisti di questo evento annuale dedicato alla Festa dei Lavoratori ci sarà SENHIT. La cantante, nota per il suo stile energico e le sue performance carismatiche, emozionerà il pubblico con la sua famosa hit “Adrenalina” e un omaggio alla leggendaria Raffaella Carrà.

L’evento, promosso da CGIL, CISL e UIL, è organizzato da iCompany sotto la direzione artistica di Massimo Bonelli. Il concerto ha inizio alle ore 13.30 e sarà trasmesso in diretta su Rai 3 e Rai Radio2, oltre ad essere disponibile su RaiPlay e Rai Italia.

Dopo un inizio anno ricco di successi, SENHIT si prepara a conquistare Roma. Reduce dall’esibizione al San Marino Song Contest, dalla vittoria del Premio Ambassador di San Marino e dall’invito come portavoce per San Marino all’Eurovision, l’artista è pronta a entusiasmare il pubblico. “Felicissima di partecipare a questo evento così importante – dichiara Senhit – è un’occasione per unire un messaggio di riflessione sul tema del lavoro attraverso la musica e una grande festa..beh, non potevo proprio mancare!”.

Con una carriera internazionale, SENHIT ha partecipato all’Eurovision Song Contest nel 2011 e nel 2021, e collaborato con artisti internazionali come Benny Benassi, Flo Rida, Steve Aoki e Tory Lanez. La sua partecipazione all’Eurovision 2021 con “Adrenalina” le ha guadagnato l’attenzione internazionale, portata sul palco con la collaborazione di Flo Rida e la regia di Luca Tommassini, rappresentando San Marino con grande successo.

Quest’anno, SENHIT ha continuato a stupire con nuove pubblicazioni, tra cui “Pow” e una rivisitazione di “I am what I am” di Gloria Gaynor, entrambi con milioni di visualizzazioni su YouTube. Il 2024 l’ha vista impegnata nel tour europeo “I AM WHAT I AM” e a maggio ha pubblicato “Colombia”, un singolo che mescola elettropop e ritmi sudamericani, seguito dall’EP “Colombia Remixes”. Di recente, si è esibita al Sziget Festival di Budapest e ha pubblicato l’album “Dangerous”, arricchito da collaborazioni artistiche di rilievo.

Tra ottobre e novembre, SENHIT è stata tra le protagoniste di Eurovision On Tour, una tournée mondiale che ha toccato le principali città europee e australiane, celebrando i performer più iconici della storia dell’Eurovision. Questa volta, il palco del Concerto del Primo Maggio è pronto per accogliere il carisma e l’energia di SENHIT, un’artista che continua a fare della musica un potente strumento di unione e celebrazione.