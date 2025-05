SENHIT ritorna con il nuovo singolo “2 GOOD”

L’artista internazionale SENHIT, celebre per la sua energia ineguagliabile e la sua passione per l’avventura, ha reso disponibile il suo nuovo singolo, “2 GOOD”. Questo brano, che si inserisce perfettamente nel suo recente album “Dangerous”, è ora disponibile in digitale e in rotazione radiofonica.

Dopo aver recentemente incantato il pubblico esibendosi sul prestigioso palco del Primo Maggio, dove ha interpretato il brano iconico “Adrenalina” e una rivisitazione di “Fiesta” di Raffaella Carrà, SENHIT dimostra di essere inarrestabile. La sua musica riflette la sua autenticità e la sua capacità di esplorare temi personali e universali. “2 GOOD”, caratterizzato da un groove dinamico e influenze electro-pop, affronta il tema dell’autoconsapevolezza e della necessità di preservare la propria identità nella dinamica di una relazione.

Come spiegato dalla stessa SENHIT, «‘2GOOD’ non è rabbia, non è rivincita, è consapevolezza. È il momento in cui ti fermi e dici: ‘No. Adesso basta così.’ Non è una storia d’amore. È un messaggio di autodeterminazione emotiva. E se c’è una cosa che ho imparato, e che voglio dire con ‘2GOOD’, è che siamo sempre la nostra prima scelta».

SENHIT, nota per le sue partecipazioni all’Eurovision Song Contest nel 2011 e nel 2021 e collaborazioni con artisti di fama mondiale come Benny Benassi, Flo Rida, e Steve Aoki, continua a sorprendere il suo pubblico. Il singolo “Adrenalina”, eseguito con Flo Rida, ha consolidato la sua reputazione sulla scena musicale internazionale, contribuendo a darle il titolo di “Freaky Queen.”

Il 2024 è stato un anno ricco di soddisfazioni per SENHIT, che ha stupito il pubblico con il suo tour “I AM WHAT I AM” e pubblicazioni acclamate come “Pow” e una versione moderna di “I am what I am” di Gloria Gaynor. Inoltre, il brano “Colombia” ha visto un grande successo, arricchito dai remix di Yves V., Moty e Stefy De Cicco.

Con l’uscita di “2 GOOD”, SENHIT riafferma il suo posto nel panorama musicale come una voce distintiva, portando avanti il suo unico mix di originalità e energia. Il suo nuovo album “Dangerous”, composto da 11 tracce, rappresenta un autentico viaggio musicale in cui l’artista esplora e racconta la sua storia.