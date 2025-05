Senhit torna all’Eurovision 2025 come ambasciatrice di San Marino

Senhit, la celebre artista che ha rappresentato San Marino all’Eurovision Song Contest nel 2011 e nel 2021, tornerà a calcare i riflettori dell’Eurovision nel 2025, questa volta in veste di Ambassador di San Marino e come Spokesperson per la serata finale che si terrà sabato 17 maggio a Basilea. Quest’appuntamento vedrà nuovamente protagonista l’artista amata dal pubblico eurovisivo per le sue performance energiche e carismatiche.

Durante la settimana eurovisiva, Senhit intratterrà il pubblico nell’Area Hospitality, uno dei luoghi più esclusivi della manifestazione, frequentato da delegazioni e artisti storici dell’Eurovision. Senhit continuerà anche il suo progetto originale “Under the Umbrella”, in cui intervista i protagonisti dell’Eurovision, un format che ha già riscosso grande successo. La notte del 15 maggio, l’artista sarà ospite speciale dell’EuroClub, esibendosi in un set esclusivo che comprenderà brani del suo repertorio e cover di celebri canzoni eurovisive.

La serata culminante sarà quella del 17 maggio, dove Senhit assumerà il ruolo di Spokesperson durante la finale dell’Eurovision. La sua carriera è costellata di collaborazioni internazionali con artisti del calibro di Benny Benassi, Flo Rida, Steve Aoki e Tory Lanez. Ricordiamo le sue esibizioni all’Eurovision Song Contest 2021 con il brano “Adrenalina”, che l’ha vista condividere il palco con Flo Rida e sotto la direzione artistica di Luca Tommassini. Questo singolo, insieme al progetto “Freaky Trip To Rotterdam”, l’ha consacrata come la “Freaky Queen” tra gli appassionati dell’Eurovision.

Negli ultimi mesi, Senhit si è distinta con diverse pubblicazioni di successo. I singoli “Pow” e “I am what I am”, quest’ultimo una moderna rivisitazione del leggendario brano di Gloria Gaynor, hanno superato il milione di visualizzazioni su YouTube. Nel 2024, Senhit è stata impegnata nel tour europeo “I AM WHAT I AM”, e a maggio ha lanciato “Colombia”, un singolo che fonde atmosfere elettropop con ritmi sudamericani. “Colombia” è stato presentato in Colombia durante un evento speciale, ottenendo un grande successo di pubblico, seguito dall’EP “Colombia Remixes” a giugno.

A coronare un anno di successi, Senhit ha pubblicato l’album “Dangerous” ad ottobre, composto da 11 tracce che raccontano la sua storia e collaborazioni con artisti di fama mondiale. Ha anche partecipato a Eurovision On Tour tra ottobre e novembre 2024, che l’ha vista esibirsi in diverse città europee e australiane.