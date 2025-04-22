Sentimentale, il nuovo singolo di Aiello con Levante

AIELLO torna sulle scene musicali con un nuovo progetto annunciando il suo ultimo singolo “SENTIMENTALE”, disponibile in digitale dal 31 ottobre. Questa nuova uscita rappresenta un duetto inedito con la cantautrice LEVANTE, segnando la prima collaborazione tra i due artisti. Il brano non è solo un’anticipazione di quello che sarà il nuovo album di AIELLO, atteso per il 2026, ma un vero e proprio manifesto del suo nuovo percorso artistico. “SENTIMENTALE” si distingue per il suo pop chiaro e diretto, capace di catturare e coinvolgere l’ascoltatore con la sua profondità emozionale.

La collaborazione con Levante è descritta non come un semplice duetto, ma come un dialogo tra due sensibilità che si riconoscono e si completano. “Questa è una canzone che racconta l’amore al capolinea, l’ultimo abbraccio, il pianto che arriva senza vergogna. Niente rabbia, niente rancore, solo la malinconia buona, quella che insegna a lasciar andare”, confessa AIELLO. Il risultato è un equilibrio perfetto tra istinto ed emozione, tra luce e introspezione.

AIELLO sottolinea l’importanza del momento artistico e personale che sta vivendo, un cammino di scoperta che lo porta a pubblicare brani che rispecchiano realmente la sua poetica. “Mentre ero al piano, durante la scrittura, pensavo che Levante sarebbe stata la compagna giusta per condividere questa storia”, confessa il cantautore calabrese, che continua a cercare nuove strade e nuove collaborazioni per esplorare e ampliare la sua espressione artistica.

Con “SENTIMENTALE”, AIELLO offre ai fan un classico contemporaneo che ha il potere di toccare profondamente chi lo ascolta, rendendo pop la malinconia senza perdere l’anima. Levante, con la sua partecipazione, aggiunge luce e profondità al brano, portando avanti un dialogo musicale che trascende le barriere del duetto tradizionale.