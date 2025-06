Sequoie Music Park 2025: un mese di musica imperdibile a Bologna

L’estate bolognese si accende con la quinta edizione di Sequoie Music Park, una delle rassegne musicali più attese dell’Emilia-Romagna. Con un programma ricco e variegato, l’evento si svolgerà dal 17 giugno al 17 luglio presso il suggestivo Parco delle Caserme Rosse.

Dopo il successo del concerto inaugurale con i Fontaines D.C., il festival prosegue con un’energia travolgente. Domani, 19 giugno, il palco sarà calcato da KID YUGI, NERISSIMA SERPE, PAPA V, FRITU e LATRELLE, che promettono una serata indimenticabile.

Sequoie Music Park si distingue non solo per la qualità della line-up, ma anche per il suo impegno verso la sostenibilità ambientale. La manifestazione abbraccia pratiche ecologiche ed è parte del cartellone Bologna Estate 2025, promosso dal Comune e dalla Città metropolitana di Bologna.

Tra i momenti salienti, le esclusive tappe italiane di Jorja Smith e Alice Cooper rimarcano l’importanza del festival a livello europeo. Gualtiero Sabatini, il Direttore del festival, ha commentato: «Giunta alla sua quinta edizione, Sequoie Music Park si prepara ad accogliere oltre 80.000 spettatori, confermandosi uno degli appuntamenti estivi più attesi. Complice un cartellone che anche quest’anno schiera nomi di primo piano della scena nazionale e internazionale, la rassegna, nata per valorizzare la musica dal vivo e l’autenticità, continua a crescere ed entusiasmare».

Partecipare a Sequoie Music Park è un’opportunità per vivere un’esperienza unica di connessione tra pubblico e artisti, immersi nel verde del Parco delle Caserme Rosse. I biglietti sono disponibili su Ticketone.it e nei punti vendita abituali, mentre gli spettatori sono invitati a utilizzare mezzi di trasporto sostenibili per ridurre l’impatto ambientale. Non perdete l’occasione di vivere l’estate in musica a Bologna!