Spettacolo

Sequoie Music Park 2026: Subsonica, Fulminacci e Frah Quintale arricchiscono la lineup

Published

Si arricchisce la lineup della sesta edizione di Sequoie Music Park, la rassegna estiva che animerà il Parco delle Caserme Rosse di Bologna con alcuni tra i nomi più importanti del panorama musicale nazionale e internazionale. L’edizione 2026 si prepara dunque a confermare il proprio ruolo di punto di riferimento per la musica live in Emilia-Romagna.

Il 29 giugno saliranno sul palco i Subsonica, band simbolo della scena elettronica italiana; il 2 luglio sarà la volta del cantautore romano Fulminacci; mentre il 12 luglio toccherà a Frah Quintale, tra le voci più originali e amate del pop contemporaneo italiano.

Le prevendite per la data dei Subsonica apriranno venerdì 20 febbraio alle ore 12.00 sui principali circuiti di vendita.

L’organizzazione sottolinea come anche quest’anno Sequoie Music Park sia pronta ad accogliere il pubblico con un cartellone ricco, trasversale e di alta qualità artistica, capace di abbracciare linguaggi musicali diversi ma uniti da un unico filo conduttore: la valorizzazione della musica dal vivo come esperienza autentica e condivisa.

Ad oggi, la lineup completa confermata comprende:
16 giugno Kneecap, 23 giugno Three Days Grace (unica data italiana), 25 giugno Of Monsters and Men, 28 giugno Alfa, 29 giugno Subsonica, 1 luglio Nu Genea, 2 luglio Fulminacci, 4 luglio Idles, 6 luglio Morad, 7 luglio Caparezza (sold out), 8 luglio Caparezza, 11 luglio Opeth, 12 luglio Frah Quintale, 13 luglio Belle and Sebastian, 15 luglio Tony Pitony, 16 luglio Interpol (unica data italiana da headliner), 21 luglio Litfiba. And more TBA…

Con un calendario che abbraccia oltre un mese di concerti, Sequoie Music Park conferma il proprio intento di creare un ambiente autentico, inclusivo ed ecosostenibile. Come riportato nella nota, l’obiettivo è riportare il live alla sua essenza: un’esperienza unica di connessione tra pubblico e artisti, in un ambiente che valorizza la diversità e la realtà rispetto alla virtualità.

La rassegna, nata dall’esperienza di Unipol Arena, prosegue così nel percorso di affermazione come grande appuntamento della musica estiva italiana, un progetto capace di coniugare qualità artistica, sostenibilità e partecipazione collettiva.

Con nomi come Subsonica, Fulminacci e Frah Quintale appena annunciati, l’estate bolognese si prepara a vivere un’edizione di Sequoie Music Park 2026 che promette di essere tra le più entusiasmanti di sempre.

