SERENA BRANCALE: ci riporta tutti a casa con il nuovo singolo “AL MIO PAESE”

Serena Brancale è pronta a riportare il suo pubblico “a casa”. L’artista pugliese, polistrumentista e voce poliedrica tra le più amate della scena musicale italiana, presenta “Al mio paese” (Isola degli Artisti / Atlantic Records Italy / Warner Music Italy), il nuovo singolo in uscita venerdì 3 aprile, che anticipa il suo attesissimo album “Sacro”, disponibile dal 10 aprile.

Il brano segna un incontro di talento e radici: al fianco di Serena ci sono Levante e Delia, tre artiste unite da una visione comune che mescola suono, identità e appartenenza. “Al mio paese” è una celebrazione di vita e territorio – recita il comunicato – un ritorno a casa e al tempo stesso una festa che profuma di Sud, estate e libertà. Nella canzone, Brancale porta la sua Puglia tra groove e calore, mentre Levante e Delia intrecciano le loro voci siciliane in un equilibrio perfetto tra intensità e autenticità.

“Sacro”, il nuovo progetto discografico, racchiude l’essenza di Serena Brancale oggi. Un disco che parla di radici e spiritualità, libertà e carne, intimità e celebrazione. Dopo la lettera alla madre raccontata in “Qui con me” – brano che le è valso il Premio della Sala Stampa “Lucio Dalla”, il Premio Lunezia e il Premio TIM – l’artista amplia il suo universo sonoro, unendo groove, introspezione e la sua consueta eleganza interpretativa. L’album conterrà alcune delle sue hit più amate, come “Serenata” con Alessandra Amoroso, “Anema e Core”, “La Zia”, “Stu Cafè”, “Baccalà” e “Bésame Mucho” con Gregory Porter e Delia, oltre a nuovi inediti.

Parallelamente alla pubblicazione del disco, Brancale porterà la sua energia sui palchi d’Europa e d’Italia con il “Sacro Tour”, al via il 30 aprile da Londra per poi toccare città come Madrid, Barcellona, Palermo, Roma, Napoli, Taormina, Bari e molte altre. Ogni concerto sarà, come anticipato, un’esperienza intensa e personale, in cui l’artista riporterà sul palco la forza di una voce che attraversa generi e linguaggi.

Nella sua carriera, Serena Brancale ha dimostrato di saper fondere soul, R&B e jazz con la sperimentazione e la contaminazione linguistica, conquistando pubblico e critica in Italia e all’estero. Dal debutto a Sanremo nel 2015 con “Galleggiare” fino ai successi più recenti, è diventata una figura di riferimento nella musica nu-soul e jazz italiana. La sua versatilità e autenticità l’hanno resa una protagonista delle scene internazionali, apprezzata anche da nomi come Quincy Jones.

Dopo gli oltre cinquanta concerti sold out dello scorso tour e la consacrazione con “Anema e Core” e “Serenata”, Serena Brancale torna ora con un progetto che fonde emozione e consapevolezza. “Sacro” è il suo nuovo racconto: un viaggio nelle radici, nella festa, nella musica e nella libertà di essere sé stessi.