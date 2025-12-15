Serena Brancale torna al Festival di Sanremo con “Qui con me”

Serena Brancale sarà tra i protagonisti della 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Qui con me”, prodotto da Isola degli Artisti, Atlantic Records Italy e Warner Music Italy. Per l’artista pugliese si tratta di un ritorno sul palco dell’Ariston dopo l’esperienza della scorsa edizione, quando aveva conquistato pubblico e critica con la toccante interpretazione di “Anema e Core”, brano che ha raggiunto la certificazione di platino. Quella performance aveva rappresentato un vero inno all’amore autentico e aveva segnato l’inizio di una nuova fase della sua carriera, proiettandola ai vertici delle classifiche nazionali e consolidando la sua immagine di voce raffinata e versatile nel panorama musicale italiano.

Reduce da un’estate intensa e vibrante, Serena Brancale ha portato in tutta Italia uno show potente e ricco di energia, capace di fondere jazz, soul, elettronica, dialetto e groove in uno stile unico e immediatamente riconoscibile. Il suo spettacolo dal vivo si è trasformato in un’esperienza sensoriale totalizzante che ha conquistato il pubblico serata dopo serata, grazie a un approccio creativo e a una cura per il dettaglio che la rendono un’artista difficilmente classificabile in un solo genere.

Nel corso della tournée estiva, la cantante ha calcato anche prestigiosi palchi internazionali, esibendosi nei celebri Blue Note Club di Tokyo, Shanghai, Seul e concludendo il tour con un evento esclusivo al Blue Note di New York. Una serie di appuntamenti che hanno suggellato il suo successo oltreconfine e confermato la forza del suo linguaggio musicale contemporaneo, capace di parlare a pubblici diversi mantenendo sempre una profonda radice italiana.

L’artista ha inoltre presentato al pubblico il suo ultimo singolo “Serenata”, certificato platino, che ha visto nuovamente la collaborazione con Alessandra Amoroso. Le due artiste avevano già incantato la platea del Festival di Sanremo durante la serata delle cover con una straordinaria versione di “If I Ain’t Got You” di Alicia Keys, performance apprezzata per eleganza e intensità.

Con “Qui con me”, Serena Brancale si prepara a portare sul palco dell’Ariston una nuova visione del suo percorso artistico, unendo la sua naturale sensibilità musicale a una ricerca sonora sempre più matura. La sua partecipazione alla 76ª edizione del Festival di Sanremo rappresenta non solo un ritorno atteso ma anche la conferma di un talento capace di coniugare tradizione e innovazione, emozione e tecnica, con uno stile autenticamente personale.