Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

Serena Brancale torna al Festival di Sanremo con “Qui con me”

Published

Serena Brancale sarà tra i protagonisti della 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Qui con me”, prodotto da Isola degli Artisti, Atlantic Records Italy e Warner Music Italy. Per l’artista pugliese si tratta di un ritorno sul palco dell’Ariston dopo l’esperienza della scorsa edizione, quando aveva conquistato pubblico e critica con la toccante interpretazione di “Anema e Core”, brano che ha raggiunto la certificazione di platino. Quella performance aveva rappresentato un vero inno all’amore autentico e aveva segnato l’inizio di una nuova fase della sua carriera, proiettandola ai vertici delle classifiche nazionali e consolidando la sua immagine di voce raffinata e versatile nel panorama musicale italiano.

Reduce da un’estate intensa e vibrante, Serena Brancale ha portato in tutta Italia uno show potente e ricco di energia, capace di fondere jazz, soul, elettronica, dialetto e groove in uno stile unico e immediatamente riconoscibile. Il suo spettacolo dal vivo si è trasformato in un’esperienza sensoriale totalizzante che ha conquistato il pubblico serata dopo serata, grazie a un approccio creativo e a una cura per il dettaglio che la rendono un’artista difficilmente classificabile in un solo genere.

Nel corso della tournée estiva, la cantante ha calcato anche prestigiosi palchi internazionali, esibendosi nei celebri Blue Note Club di Tokyo, Shanghai, Seul e concludendo il tour con un evento esclusivo al Blue Note di New York. Una serie di appuntamenti che hanno suggellato il suo successo oltreconfine e confermato la forza del suo linguaggio musicale contemporaneo, capace di parlare a pubblici diversi mantenendo sempre una profonda radice italiana.

L’artista ha inoltre presentato al pubblico il suo ultimo singolo “Serenata”, certificato platino, che ha visto nuovamente la collaborazione con Alessandra Amoroso. Le due artiste avevano già incantato la platea del Festival di Sanremo durante la serata delle cover con una straordinaria versione di “If I Ain’t Got You” di Alicia Keys, performance apprezzata per eleganza e intensità.

Con “Qui con me”, Serena Brancale si prepara a portare sul palco dell’Ariston una nuova visione del suo percorso artistico, unendo la sua naturale sensibilità musicale a una ricerca sonora sempre più matura. La sua partecipazione alla 76ª edizione del Festival di Sanremo rappresenta non solo un ritorno atteso ma anche la conferma di un talento capace di coniugare tradizione e innovazione, emozione e tecnica, con uno stile autenticamente personale.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Giochi

Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione introduce MegaZeraora, la nuova e potente MegaEvoluzione

Spettacolo

CHIELLO per la prima volta è in gara al Festival di Sanremo 2026

Test

Suzuki Swift Hybrid 1.2 Top: la nostra prova su strada

Motori

Stellantis accelera sulla guida automatizzata con il progetto europeo Hi‑Drive

Spettacolo

FABRI FIBRA: in partenza domani il tour nei Superclub italiani

Tecnologia

Samsung porta oltre 6.000 display sulla “Star of the Seas”, la nave da crociera più grande al mondo

Spettacolo

Jungle Julia debutta con “Vespro”: un doppio episodio tra corpo e oscurità

Giochi

MegaLucario Z debutta in Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione

Test

Mazda CX-80: la nostra prova su strada

Spettacolo

Carolina Benvenga incanta il web con “La Canzone del Natale”

Spettacolo

X Factor 2025: rob, DELIA, PierC ed eroCaddeo in finale

Spettacolo

X Factor: PierC esce con “Neve Sporca”: un dialogo sincero con il bambino che è stato

Giochi

EA SPORTS FC 26: svelati i Classic XI Team e il ritorno dello Showcase gratuito

Spettacolo

NIUIORCHERUBINI: il nuovo album di Jovanotti nato in sei giorni a New York e fuori da ogni schema

Sport

Francesca Michielin dà voce all’inno della FITP: “Di Campo in Campo”

Spettacolo

X Factor 2025: la semifinale con l’orchestra e una doppia eliminazione

Motori

Nuova Jeep Compass: tecnologia, comfort e potenza per una rivoluzione nel segmento C‑SUV

Spettacolo

MILANO MUSIC WEEK: il programma di domani, giovedì 20 novembre

Spettacolo

ROMEO SANTOS e PRINCE ROYCE: è uscito oggi “BETTER LATE THAN NEVER”

Spettacolo

GEMITAIZ: annuncia oggi l’uscita del suo nuovo album “ELSEWHERE”

Spettacolo

Tommaso Paradiso porta “I romantici” al 76° Festival di Sanremo

Spettacolo

CHIELLO è in gara al 76° Festival di Sanremo con il brano “TI PENSO SEMPRE”

Motori

Fiat 500 Hybrid protagonista al Galà dei 500: un omaggio alle eccellenze italiane

Moda

OTW by Vans incontra S.R. STUDIO. LA. CA.: l’arte di Sterling Ruby rivoluziona la tradizione dello skatewear

Moda

Suzuki lancia la Capsule Collection: l’heritage diventa stile contemporaneo

Motori

Lo spirito del Natale incontra Vespa nel cuore di Milano

Spettacolo

CA7RIEL & Paco Amoroso annunciano il nuovo album “TOP OF THE HILLS”

Tecnologia

Un gorilla che “danza” conquista il Nikon Comedy Wildlife Awards 2025

Spettacolo

nayt è in gara al Festival di Sanremo con il brano “Prima che”.

Motori

Vredestein Comtrac 2+: il nuovo pneumatico estivo premium per veicoli commerciali leggeri

Società

Matteo Salvini ospite di Nicola Porro a “Quarta Repubblica”

Motori

Citroën C5 Aircross: comfort, tecnologia e audacia verso il titolo “Car of The Year” 2026

Spettacolo

Topo Gigio arriva a teatro: un musical che fa sognare grandi e piccoli

Spettacolo

Mara Sattei torna al Festival di Sanremo 2026 con “Le cose che non sai di me”

Spettacolo

Serena Brancale torna al Festival di Sanremo con “Qui con me”

Sport

Wizz Air diventa Main Partner dell’AS Roma: il debutto sulla maglia il 15 dicembre

Spettacolo

Fulminacci torna a Sanremo 2026 con “Stupida sfortuna” e annuncia il nuovo tour nei palasport

Motori

Suzuki è l’Auto del Festival di Sanremo 2026

Spettacolo

Ditonellapiaga torna a Sanremo 2026 con “Che fastidio!”: ironia, ritmo e nuova energia pop

Spettacolo

Riccardo Cocciante torna dal vivo: il 14 luglio 2026 sul palco del Lake Sound Park di Cernobbio
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

Tommaso Paradiso porta “I romantici” al 76° Festival di Sanremo

Tommaso Paradiso torna sul palco del 76° Festival di Sanremo con il brano “I romantici”, una canzone che rappresenta un nuovo capitolo nella carriera...

5 minuti ago

Spettacolo

CHIELLO è in gara al 76° Festival di Sanremo con il brano “TI PENSO SEMPRE”

Chiello, una delle voci più originali e amate del nuovo cantautorato italiano, sarà in gara al 76° Festival di Sanremo con il brano “Ti...

6 minuti ago

Motori

Fiat 500 Hybrid protagonista al Galà dei 500: un omaggio alle eccellenze italiane

Torino si prepara a celebrare le sue eccellenze in una serata simbolo dell’italianità, della creatività e dell’innovazione. Il Galà dei 500 – Eccellenze italiane,...

9 minuti ago

Spettacolo

CA7RIEL & Paco Amoroso annunciano il nuovo album “TOP OF THE HILLS”

Il duo argentino vincitore di cinque Latin Grammy Awards, CA7RIEL & Paco Amoroso, ha annunciato l’uscita del loro nuovo e attesissimo album “TOP OF...

2 ore ago