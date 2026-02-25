Serena Brancale torna all’Ariston con “Qui con me”: emozioni e maturità nella 76ª edizione di Sanremo

Dopo il successo dello scorso anno con “Anema e Core”, Serena Brancale è tornata sul palco del Teatro Ariston portando un brano che rappresenta un nuovo capitolo del suo percorso artistico. “Qui con me”, in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, segna un cambio di tono e di profondità: una canzone intima, un dialogo toccante con la figura della madre, già vincitrice del Premio Lunezia per Sanremo 2026.

L’artista pugliese ha scelto di affidarsi completamente alle emozioni, lasciando che la propria voce diventasse il veicolo di un racconto personale ma universale, capace di unire memoria e presente. “Qui con me” è una riflessione sulla forza del legame familiare, sulla presenza che non si spegne e sul potere trasformativo dell’amore.

A motivare l’assegnazione del Premio Lunezia sono state le parole di Stefano De Martino, patron della rassegna, insieme alla giornalista Selene Pascasi: “Nell’impegno di una sola scelta indichiamo, quindi, l’opera di Serena Brancale. Perché madre e figlia hanno le stesse cellule. Due universi, il qui e l’altrove, che si cercano e si trovano. Un’opera che entra per pathos e parole centrate. Un testo di sicura potenzialità musical-letteraria”.

Nel corso della serata delle cover, Serena Brancale salirà sul palco insieme a Gregory Porter e DELIA per interpretare “Besame Mucho”, immortale brano scritto nel 1940 dalla compositrice messicana Consuelo Velázquez. Un incontro fra mondi sonori diversi, dove jazz, soul e tradizione si fonderanno in un momento di pura intensità. Tre artisti uniti dall’amore per la melodia senza tempo e per l’autenticità dell’interpretazione.

Il ritorno all’Ariston arriva dopo un anno particolarmente intenso per la cantautrice, che con “Anema e Core” ha conquistato pubblico e critica. Il brano, certificato platino, ha continuato a scalare le classifiche anche dopo Sanremo, confermando Serena come una delle voci più originali e apprezzate del panorama musicale italiano.

Nel frattempo, Brancale ha dato vita a un tour travolgente: l’“Anema e Core Tour”, con oltre 40 date in tutta Italia e numerosi concerti all’estero nei leggendari club Blue Note di Tokyo, Shanghai, Seul e New York. Un percorso che ha consolidato la sua reputazione internazionale, rendendola una delle maggiori esponenti della musica soul e jazz contemporanea made in Italy.

L’artista ha inoltre arricchito il proprio repertorio con brani capaci di unire sperimentazione e tradizione, come “Serenata” – certificata platino e interpretata insieme ad Alessandra Amoroso – e i singoli “Baccalà”, “La Zia” e “Stu Cafè”, in cui il dialetto barese si fonde con influenze soul ed elettroniche. Un linguaggio musicale personale che racconta l’identità e la versatilità di una performer a tutto tondo.

Serena Brancale si conferma così una delle figure più complete e innovative della scena musicale italiana: polistrumentista, interprete e compositrice capace di spaziare tra generi e suoni, unendo l’eleganza del jazz all’immediatezza del pop e alla forza del mondo R&B. Con “Qui con me”, l’artista porta a Sanremo una nuova consapevolezza, fatta di autenticità e coraggio, scegliendo di raccontare il legame più profondo e universale: quello che unisce una madre a sua figlia.

Un palco, una voce e un’emozione che rimarranno impressi nel cuore del pubblico dell’Ariston e di chi, attraverso la musica di Serena Brancale, sente di poter ritrovare una parte di sé.