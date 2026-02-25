Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

Serena Brancale torna all’Ariston con “Qui con me”: emozioni e maturità nella 76ª edizione di Sanremo

Published

Dopo il successo dello scorso anno con “Anema e Core”, Serena Brancale è tornata sul palco del Teatro Ariston portando un brano che rappresenta un nuovo capitolo del suo percorso artistico. “Qui con me”, in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, segna un cambio di tono e di profondità: una canzone intima, un dialogo toccante con la figura della madre, già vincitrice del Premio Lunezia per Sanremo 2026.

L’artista pugliese ha scelto di affidarsi completamente alle emozioni, lasciando che la propria voce diventasse il veicolo di un racconto personale ma universale, capace di unire memoria e presente. “Qui con me” è una riflessione sulla forza del legame familiare, sulla presenza che non si spegne e sul potere trasformativo dell’amore.

A motivare l’assegnazione del Premio Lunezia sono state le parole di Stefano De Martino, patron della rassegna, insieme alla giornalista Selene Pascasi: “Nell’impegno di una sola scelta indichiamo, quindi, l’opera di Serena Brancale. Perché madre e figlia hanno le stesse cellule. Due universi, il qui e l’altrove, che si cercano e si trovano. Un’opera che entra per pathos e parole centrate. Un testo di sicura potenzialità musical-letteraria”.

Nel corso della serata delle cover, Serena Brancale salirà sul palco insieme a Gregory Porter e DELIA per interpretare “Besame Mucho”, immortale brano scritto nel 1940 dalla compositrice messicana Consuelo Velázquez. Un incontro fra mondi sonori diversi, dove jazz, soul e tradizione si fonderanno in un momento di pura intensità. Tre artisti uniti dall’amore per la melodia senza tempo e per l’autenticità dell’interpretazione.

Il ritorno all’Ariston arriva dopo un anno particolarmente intenso per la cantautrice, che con “Anema e Core” ha conquistato pubblico e critica. Il brano, certificato platino, ha continuato a scalare le classifiche anche dopo Sanremo, confermando Serena come una delle voci più originali e apprezzate del panorama musicale italiano.

Nel frattempo, Brancale ha dato vita a un tour travolgente: l’“Anema e Core Tour”, con oltre 40 date in tutta Italia e numerosi concerti all’estero nei leggendari club Blue Note di Tokyo, Shanghai, Seul e New York. Un percorso che ha consolidato la sua reputazione internazionale, rendendola una delle maggiori esponenti della musica soul e jazz contemporanea made in Italy.

L’artista ha inoltre arricchito il proprio repertorio con brani capaci di unire sperimentazione e tradizione, come “Serenata” – certificata platino e interpretata insieme ad Alessandra Amoroso – e i singoli “Baccalà”, “La Zia” e “Stu Cafè”, in cui il dialetto barese si fonde con influenze soul ed elettroniche. Un linguaggio musicale personale che racconta l’identità e la versatilità di una performer a tutto tondo.

Serena Brancale si conferma così una delle figure più complete e innovative della scena musicale italiana: polistrumentista, interprete e compositrice capace di spaziare tra generi e suoni, unendo l’eleganza del jazz all’immediatezza del pop e alla forza del mondo R&B. Con “Qui con me”, l’artista porta a Sanremo una nuova consapevolezza, fatta di autenticità e coraggio, scegliendo di raccontare il legame più profondo e universale: quello che unisce una madre a sua figlia.

Un palco, una voce e un’emozione che rimarranno impressi nel cuore del pubblico dell’Ariston e di chi, attraverso la musica di Serena Brancale, sente di poter ritrovare una parte di sé.

In this article:,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Motori

Mercedes‑Benz celebra 140 anni di innovazione con un viaggio epico intorno al mondo

Giochi

CODE VEIN II: Il viaggio nel tempo che ridefinisce l’Action RPG

Tecnologia

Google annuncia un nuovo impegno a sostegno dell’innovazione e della crescita in Italia

Spettacolo

Malika Ayane torna a Sanremo con “animali notturni” e annuncia il tour teatrale

Focus

Kia PV5: arriva in Italia il multispazio elettrico

Sport

Coca‑Cola celebra la “pins mania” olimpica al The Peak di Milano

Spettacolo

Welo firma il jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026: da “Emigrato” la nuova sigla della 76ª edizione

Spettacolo

Ditonellapiaga e Tony Pitony insieme a Sanremo: ironia e swing per la serata delle cover

Società

“Quarto Grado”: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e i dubbi sull’omicidio Paganelli
Bernini e i Barberini 2026

Società

Bernini e i Barberini: il potere della scultura

Motori

Vespa celebra l’Anno del Cavallo con la nuova Vespa 946 Horse

Società

I Bambini delle Fate portano la fiamma olimpica: un simbolo di inclusione e speranza per Milano Cortina 2026

Spettacolo

Radio Italia torna a Sanremo: grandi novità con “Fuori Sanremo Italiana Assicurazioni” e il nuovo Radio Italia Village

Società

“Quarto Grado”: nuovi dubbi sul delitto di Federica Torzullo e aggiornamenti sul caso di Garlasco

Spettacolo

Chiello torna con “Agonia”: il nuovo concept album in uscita il 20 marzo

Spettacolo

Adriano Celentano torna in pista: il suo classico “L’Emozione Non Ha Voce” rinasce nel remix di Samuele Sartini

Motori

Genesis: debutto in Italia per il top brand coreano

Spettacolo

KID YUGI pubblica il suo attesissimo nuovo album “ANCHE GLI EROI MUOIONO”

Spettacolo

Fedez & Masini, duetto inedito con Hauser: “Meravigliosa Creatura” illumina la serata cover di Sanremo 2026

Spettacolo

LEO GASSMANN: disponibile da ora il pre-save di “NATURALE”, il nuovo album “VITA VERA PARADISO” in arrivo il 10 aprile

Senza categoria

Sayf annuncia il “Santissimo Tour”: due date imperdibili a Milano e Roma

Motori

KTM 990 RC R TRACK: la Supersport Next Gen pronta a dominare la pista

Motori

2026 sarà l’anno di CUPRA Raval: a Martorell parte la rivoluzione elettrica

Spettacolo

Tommaso Paradiso conquista Sanremo con “I romantici” 

Motori

Audi e Dolomiti Superski: performance e mobilità sostenibile sulle Alpi

Motori

FIAT e RDS insieme a Sanremo: amore, musica e sostenibilità

Spettacolo

Raf torna a Sanremo con “Ora e per sempre”: una ballad che racconta la forza dell’amore

Tecnologia

Potenza ed eleganza: Xiaomi sceglie Matteo Berrettini come nuovo volto per la Xiaomi 17 Series

Spettacolo

Fedez e Masini, emozione e verità a Sanremo: “Male necessario” conquista l’Ariston

Spettacolo

LEO GASSMANN: dopo l’intensa esibizione di ieri all’Ariston, esce il videoclip ufficiale del singolo “NATURALE”

Spettacolo

NAYT: è in radio e in digitale “PRIMA CHE”, in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo.

Motori

MICHELIN Anakee Adventure 2: il nuovo pneumatico che ridisegna l’avventura per le enduro stradali

Motori

MINI 1965 Victory Edition: l’icona rally torna in chiave moderna

Spettacolo

CHIELLO: da oggi in radio e in digitale “TI PENSO SEMPRE”, il brano in gara al 76° Festival di Sanremo

Motori

Hyundai N Vision 74: il Rolling Lab che ridefinisce le performance elettrificate

Spettacolo

ELETTRA LAMBORGHINI: esce il videoclip di “VOILÀ” un tripudio di colori, piume, paillettes e strass

Spettacolo

Ditonellapiaga conquista Sanremo 2026 con “Che fastidio!” e annuncia il nuovo album “Miss Italia”

Spettacolo

Serena Brancale torna all’Ariston con “Qui con me”: emozioni e maturità nella 76ª edizione di Sanremo

Motori

Renault Group rafforza il suo impegno per l’inclusione e il reinserimento nel mondo del lavoro

Motori

BYD lancia lo spot DM-i Super Hybrid: l’evoluzione dell’ibrido è già realtà
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Senza categoria

Sayf annuncia il “Santissimo Tour”: due date imperdibili a Milano e Roma

Dopo l’esordio alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Tu mi piaci tanto”, Sayf è pronto a tornare sul palco con...

3 ore ago

Motori

FIAT e RDS insieme a Sanremo: amore, musica e sostenibilità

Il legame tra FIAT e il Festival di Sanremo si rinnova con una nuova edizione di “FIAT e RDS Love Sanremo”, un’iniziativa che celebra...

7 ore ago

Spettacolo

Raf torna a Sanremo con “Ora e per sempre”: una ballad che racconta la forza dell’amore

Raf torna sul palco dell’Ariston per la 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Ora e per sempre”, già disponibile su tutte...

7 ore ago

Spettacolo

LEO GASSMANN: dopo l’intensa esibizione di ieri all’Ariston, esce il videoclip ufficiale del singolo “NATURALE”

Dopo l’intensa esibizione sul palco del Teatro Ariston durante il Festival di Sanremo, Leo Gassmann torna a stupire con l’uscita del videoclip del suo...

9 ore ago