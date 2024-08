SERGIO CAPUTO: il 9 agosto live al festival di AGEROLA

Il Festival Agerola Sui Sentieri degli Dei si conferma come un appuntamento da non perdere per gli amanti della musica e delle emozioni autentiche. Il 9 agosto presso Belvedere Parco Corona, Sergio Caputo incanterà il pubblico con il suo spettacolo “40 anni di un sabato italiano”, accompagnato da Gianmaurizio Foderaro. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Giovedì 8 agosto, presso il suggestivo Parco Colonia Montana, Malika Ayane si esibirà in un concerto indimenticabile. Accompagnata da Gianmaurizio Foderaro, la cantautrice presenterà il suo nuovo singolo “Sottosopra”, che promette di trasportare il pubblico in un universo di contrasti e emozioni.

Il Festival non si limita solo alla musica: Roberto Colella, autore e compositore polistrumentista, intratterrà il pubblico con il suo spettacolo “Canzoni nude e racconti di resistenza”, un’esperienza coinvolgente e ricca di significato. Non mancheranno collegamenti in diretta con Rai Radio Tutta Italiana e Rai Isoradio, che porteranno la magia del Festival a un pubblico più vasto, grazie all’impegno del Direttore Alessandra Ferraro.

Infine, il progetto “Radio bellezza” celebrerà i 100 anni di Radio Rai con suggerimenti sugli artisti e appuntamenti imperdibili, ideato da Paolo Logli, Gianmaurizio Foderaro e Gianni Sergio.

Non perdete l’occasione di vivere un’esperienza unica sulla Costiera Amalfitana, tra musica, natura e emozioni genuinamente italiane. Per maggiori informazioni e prenotazioni, contattate la segreteria del festival ai recapiti indicati nell’email. Siate pronti a lasciarvi trasportare dalla bellezza di Agerola Sui Sentieri degli Dei.