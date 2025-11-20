Sethu annuncia “In fiore”: un nuovo inizio tra fratellanza, rinascita e musica

Dopo un anno intenso e un percorso artistico segnato da evoluzioni personali e musicali, Sethu torna con un nuovo progetto. L’artista savonese annuncia la pubblicazione del suo nuovo EP “In fiore”, disponibile da venerdì 21 novembre per Carosello Records, in concomitanza con il suo compleanno e quello del fratello gemello Jiz, con cui condivide l’intero percorso creativo. L’EP verrà presentato per la prima volta dal vivo giovedì 27 novembre all’Apollo di Milano durante l’appuntamento di Spaghetti Unplugged.

“In fiore” rappresenta per Sethu una vera e propria rinascita, un ritorno alla leggerezza e alla spontaneità delle origini dopo un periodo difficile, ma anche un punto di svolta verso una maturità artistica e personale più consapevole. Prodotto interamente da Jiz, il progetto nasce da un legame fraterno indissolubile e racconta di nuovi equilibri, della forza di ricominciare e del desiderio di riscoprire la luce dopo l’inverno. Come spiega l’artista: “‘In fiore’ è la prima parte di un viaggio cominciato un anno fa ed è un anticipo di ciò che arriverà l’anno prossimo. L’EP rappresenta la rinascita, la primavera dopo l’inverno e, soprattutto, la ricerca della mia isola felice: quella del fare musica con mio fratello. Parla degli alti dopo i bassi, dei bassi dopo gli alti; o semplicemente di vita, di sogni e di realtà. Lo definirei il primo mattone della nostra casa sull’albero.”

Nell’attuale panorama della musica italiana, Sethu e Jiz rappresentano una realtà rara e autentica: due artisti che, unendo scrittura, produzione e visione creativa, costruiscono tutto “in famiglia”. La loro simbiosi si riflette in questo nuovo progetto, nel quale si alternano momenti riflessivi e intensi a pulsioni energiche e urbane, sempre nel segno di una ricerca sonora in continua evoluzione.

L’EP include i singoli già pubblicati negli ultimi mesi – “Si balla”, “Fino all’osso”, “Marco” e “Astrologia” – oltre al featuring con Sayf nel brano “Come ti pare” e tre nuovi inediti. Le otto tracce che compongono “In fiore” racchiudono i diversi volti dell’artista: dall’introspezione al desiderio di apertura verso una nuova fase di vita e di carriera.

La tracklist completa comprende:

1. Scacciapensieri

2. Come ti pare (feat. Sayf)

3. Forte e chiaro

4. Astrologia

5. Marco

6. Si balla

7. Fino all’osso

8. La ballata dei fiori

Con “In fiore”, Sethu ritrova una spinta creativa rinnovata e un’identità artistica che guarda avanti, ma che resta profondamente legata alla propria storia e alle proprie radici. La collaborazione con Jiz, consolidata da anni di esperienze comuni tra palco e studio, conferma la visione di due giovani autori e produttori cresciuti insieme tra Savona e Milano, capaci di dare voce, in modo sincero e potente, a una generazione che vive tra fragilità e speranze.

Dopo un periodo segnato da incertezze personali, Sethu ha saputo tramutare la crisi in ispirazione, trovando nella musica e nel legame con il fratello una nuova forza espressiva. “In fiore” è, in questo senso, la testimonianza di una rinascita: una fioritura emotiva e creativa che guarda al futuro con coraggio e autenticità.

Il viaggio di Sethu e Jiz continua: una storia di fratellanza, musica e luce che, come un fiore, sboccia di nuovo dopo l’inverno. “In fiore” è solo l’inizio.