SETTEMBRE: venerdì esce il primo album

SETTEMBRE si sta facendo strada nel panorama della musica italiana con uno stile unico che unisce il dialetto napoletano al cantautorato in italiano. In gara al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte con la canzone “Vertebre”, SETTEMBRE ha recentemente vinto la nona edizione del Premio NUOVO IMAIE Enzo Jannacci per lo stesso brano.

L’artista, nato e cresciuto a Napoli nel 2001, ha conquistato il pubblico grazie alla sua voce graffiante e al suo talento nel raccontare le emozioni della Generazione Z. Appassionato di musica cantautorale italiana fin da piccolo, SETTEMBRE ha preso lezioni di canto e ha partecipato a numerosi concorsi e talent show come Io Canto, The Voice of Italy e X Factor.

La canzone “Vertebre” è stata una vera sorpresa, superando ogni aspettativa con oltre 13 milioni di stream sulle piattaforme digitali e imponendosi come uno dei brani più ascoltati e condivisi della sua edizione. Il brano parla della vulnerabilità che le emozioni espongono, con versi come: «Nessuno ci ha mai detto come si piange alla nostra età/ Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età». La canzone, scritta da Andrea Settembre, Manuel Finotti e Laura Di Lenola, è stata prodotta da Gorbaciof e BNJMN, con la direzione artistica di Carlo Avarello.

SETTEMBRE non si ferma qui, infatti il 14 febbraio uscirà il suo primo album intitolato “Vertebre”, composto da 7 brani, di cui 4 inediti. Un mix di pop, elettronica e tradizione partenopea che racconta le esperienze, le paure, gli incontri e le delusioni vissute durante i suoi vent’anni. Tra le tracce presenti nell’album troviamo “MIFATROPPORIDERE”, “CCHIÙ NIENT’”, “AMADOTI” e “VENTO E RUGGINE”, solo per citarne alcune.

I primi due grandi concerti di SETTEMBRE sono stati annunciati per l’8 marzo all’Auditorium Parco della Musica di Roma e l’11 aprile alla Casa della Musica di Napoli. Le prevendite sono già disponibili su TicketOne e le date sono organizzate da Isola degli Artisti.

Con la sua capacità di unire il dialetto napoletano al cantautorato italiano in uno stile fresco e moderno, SETTEMBRE sta guadagnando sempre più seguaci sui social e un crescente numero di ascolti su Spotify e YouTube. Il suo talento e la sua autenticità lo confermano come una delle rivelazioni più promettenti della scena musicale italiana.