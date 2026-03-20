Sfera Ebbasta in concerto a Salerno: il Trap King arriva al SalernoSounds 2026

Sarà una delle notti più attese dell’estate musicale italiana quella di sabato 25 luglio 2026, quando Sfera Ebbasta farà tappa in Piazza della Libertà a Salerno per un grande live nell’ambito del festival SalernoSounds 2026. L’annuncio, accompagnato dal calendario del tour estivo del Trap King, conferma un appuntamento che promette di essere tra gli eventi più spettacolari della stagione.

Dopo il successo travolgente dei concerti negli stadi, in cui l’artista celebra i suoi primi dieci anni di carriera con il progetto $€LEBRATION, Sfera Ebbasta amplia il suo viaggio live con cinque nuove date estive che lo porteranno da Nord a Sud Italia. Questi nuovi concerti, inseriti nella tournée Estate 2026 prodotta da Vivo Concerti, rappresentano un’ulteriore occasione per incontrare da vicino una delle icone più amate della scena trap italiana.

Con 238 Dischi di Platino e 37 Dischi d’Oro, Sfera Ebbasta si conferma un protagonista assoluto della musica urban nazionale. La sua capacità di fondere melodie e stile, unita a un rapporto diretto e autentico con la sua fanbase, ha costruito negli anni un legame solido con il pubblico. Il live di Salerno si preannuncia come un’esperienza immersiva tra visual spettacolari, energia pura e una scaletta che ripercorrerà dieci anni di hit.

I biglietti per l’evento saranno disponibili online dalle ore 14:00 di venerdì 20 marzo 2026 e nei punti vendita autorizzati a partire dalle ore 11:00 di mercoledì 25 marzo 2026 nei circuiti Ticketone, Ticketmaster ed Etes.

Lo show di Sfera Ebbasta sarà il secondo appuntamento annunciato del SalernoSounds 2026, dopo quello di Frah Quintale previsto per martedì 21 luglio con il suo Summer Tour ’26. La manifestazione, ideata e organizzata da Anni 60 Produzioni con il supporto del Comune di Salerno, riunisce ogni estate alcuni tra i nomi più rilevanti della musica italiana. La line-up completa dell’edizione 2026 sarà resa nota nelle prossime settimane.

La scelta di Piazza della Libertà come location principale conferma ancora una volta il legame tra il festival e la città, trasformando Salerno in un palcoscenico di grande richiamo per il pubblico nazionale.

L’attesa per il concerto di Sfera Ebbasta cresce di giorno in giorno. Dopo il clamore suscitato dalle performance negli stadi, il Trap King è pronto a far vibrare la piazza più grande della città con un live esplosivo, simbolo della maturità artistica e della costante evoluzione di una delle figure più influenti della musica contemporanea italiana.