Sfera Ebbasta infiamma i palazzetti: il TOUR 2025 continua a colpi di sold out

Continua senza sosta il successo del TOUR 2025 di Sfera Ebbasta, che sta registrando una straordinaria serie di sold out in tutta Italia. Dopo i due concerti da tutto esaurito a Padova e Firenze, il Trap King ha conquistato anche Roma, regalando ai suoi fan uno spettacolo indimenticabile al Palazzo dello Sport.

Per il suo grande ritorno dal vivo, Sfera Ebbasta ha supervisionato ogni dettaglio dello spettacolo, offrendo una performance che va ben oltre il semplice concerto. 30 brani eseguiti senza sosta, tra giochi di luce mozzafiato, effetti speciali spettacolari e coreografie curate da Laccio, noto come Head of Performance. Un viaggio immersivo nella musica e nell’estetica di Sfera, arricchito dai visual futuristici di SUGO Design, che ripercorrono i suoi ultimi 10 anni di carriera.

Un’ampia parte della scaletta è dedicata ai successi di X2VR, l’ultimo album pubblicato per Island Records, già certificato Quintuplo Disco di Platino. Un ulteriore tassello in una carriera costellata da bilioni di stream e views, 230 Dischi di Platino e 32 Dischi d’Oro, numeri che confermano il legame indissolubile tra Sfera e il suo pubblico.

Il TOUR 2025 continua a macinare successi: dopo i trionfi nelle prime tappe, la serie di 11 concerti sold out prosegue a marzo con Bologna (22 marzo @ Unipol Arena) e Torino (29 marzo @ Inalpi Arena), per poi approdare ad aprile a Milano con un poker di appuntamenti all’Unipol Forum (4, 5, 7 e 8 aprile).





Ma non è tutto: l’estate di Sfera Ebbasta si preannuncia altrettanto bollente. Il 7 giugno, per la prima volta, il rapper si esibirà allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, una tappa attesissima dai fan. E il 19 luglio, Roma si accenderà di nuovo, con Sfera tra i protagonisti di Rock in Roma.

Un tour che si conferma imperdibile, un’esperienza immersiva che sta riscrivendo le regole dei live show in Italia.