Sfera Ebbasta infiamma i palazzetti: il TOUR 2025 parte col botto!

Il TOUR 2025 di Sfera Ebbasta ha preso il via con un doppio show da tutto esaurito a Padova, dando il via a una serie di concerti che hanno già registrato il sold out in tutte le 11 date nei palazzetti italiani. Un trionfo annunciato che si protrarrà fino all’8 aprile, facendo tappa a Firenze, Roma, Bologna, Torino e Milano, prima di lasciare spazio al tour estivo, che culminerà il 7 giugno allo Stadio Maradona di Napoli e il 19 luglio a Rock in Roma.

Dopo aver conquistato San Siro con due eventi epocali lo scorso anno, Sfera Ebbasta torna con uno spettacolo curato nei minimi dettagli, caratterizzato da effetti visivi incredibili, giochi di luce spettacolari e potenti lanciafiamme. Sul palco, la setlist di 30 brani viene proposta senza pause, accompagnata dagli incessanti boati del pubblico, creando un’atmosfera elettrizzante.

Il palco su due livelli, costruito con gradini luminosi a LED, diventa il cuore pulsante dello show. Qui, il Trap King si muove insieme agli otto ballerini, sulle coreografie orchestrate dall’Head of Performance Laccio. Il set si trasforma di brano in brano: dalle pareti nude dei palazzi di periferia, che si riempiono di graffiti a tema Sfera, fino alle suggestive navate colorate di una cattedrale, con il caratteristico rosone logato $€.

A dominare le retrovie c’è un imponente ledwall di 24 metri di larghezza, che ospita gli spettacolari visual firmati SUGO Design, rendendo l’esperienza ancora più immersiva. Lo show ripercorre la storia di Sfera Ebbasta, dal passato fino al successo attuale: dalla crudezza di “Tran Tran”, che viene investito metaforicamente da un tornado, fino all’iconica “Rockstar”, rappresentata in un’atmosfera sottomarina, per poi tornare alle origini con i brani di X2VR.

Un’ampia sezione della scaletta è dedicata ai brani dell’ultimo album X2VR, pubblicato per Island Records e già certificato Quintuplo Disco di Platino. Un traguardo straordinario che si aggiunge ai numeri da capogiro dell’artista: bilioni di stream e views, 230 Dischi di Platino, 32 Dischi d’Oro, e il primato assoluto di primo italiano in epoca FIMI a superare la soglia dei 200 Dischi di Platino.