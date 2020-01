Shakira, da oggi disponibile il nuovo singolo “Me Gusta” con Anuel AA

In attesa della sua esibizione il 2 febbraio alla 54a edizione del Super Bowl, Shakira, l’artista multiplatino pluripremiata ai Grammy Awards, torna con “ME GUSTA”, il nuovo singolo, già disponibile in digitale e dal 24 gennaio in rotazione radiofonica, in collaborazione con il cantante e rapper portoricano ANUEL AA, rivelazione del 2019 con la hit mondiale “China” interpretata con Daddy Yankee, Karol G, J Balvin e Ozuna.

“Me Gusta” arriva dopo alcuni mesi importanti per l’artista, che ha concluso l’anno con un medley dei suoi più grandi successi in occasione della finale di Coppa Davis 2019 e ha pubblicato lo scorso novembre l’album live “Shakira In Concert: El Dorado World Tour”.

Shakira ha venduto più di 80 milioni di copie in tutto il mondo e durante la sua carriera ha vinto 3 Grammy Awards e 11 Latin Grammy Awards, oltre a numerosi World Music Awards, American Music Awards e Billboard Music Awards. È l’unica artista sudamericana ad aver raggiunto la prima posizione in classifica negli Stati Uniti e ad aver avuto 4 singoli nella Top 20 dei brani più venduti degli ultimi 10 anni, oltre ad essere una delle 5 artiste più viste su YouTube di tutti i tempi. All’età di 18 anni ha fondato la Pies Descalzos (Barefoot) Foundation che fornisce sostentamento a oltre 6 mila bambini in Colombia e altri paesi come Haiti e Sudafrica.

Nel 2011 è stata nominata membro della “Advisory Commission on Educational Excellence for Hispanics”. Inoltre, è stata coach durante la quarta e la sesta stagione di “The Voice”. L’ultimo album “El Dorado” è arrivato alla numero 1 su iTunes in 37 Paesi, e ha vinto il Best Pop Vocal Album ai Latin Grammy Awards del 2017 e il Best Latin Pop Album ai Grammy Awards del 2018. Con oltre 1 miliardo di stream, è una delle artiste femminili con il maggior numero di streaming di tutti i tempi. A novembre 2018 ha concluso con grandissimo successo il suo “El Dorado World Tour”, a cui è seguito l’album live “Shakira In Concert: El Dorado World Tour”. Al momento sta lavorando al nuovo album e il 2 febbraio si esibirà alla 54a edizione del Super Bowl all’Hard Rock Stadium di Miami.

