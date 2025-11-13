Shakira torna in versione Gazelle per il nuovo video musicale “Zoo” di Zootropolis 2

Connect with us

Il ritorno a Zootropolis ha il suono energico e sofisticato di “Zoo”, la nuova canzone originale interpretata da Shakira per il film d’animazione Zootropolis 2, in arrivo nelle sale cinematografiche italiane il 26 novembre. L’artista colombiana, che presta nuovamente la voce alla pop star animale più amata del mondo Disney, Gazelle, è la protagonista del videoclip ufficiale appena pubblicato.

Nel video musicale, diretto da Hannah Lux Davis, Shakira sfoggia diversi look ispirati al personaggio di Gazelle e alle atmosfere del film, alternando momenti di performance live a sequenze animate con i personaggi più iconici di Zootropolis: Judy Hopps, Nick Wilde, Gary De’Snake e Nibbles Maplestick. Le immagini portano lo spettatore in alcuni dei nuovi scenari del film, come il raffinato Gala Zootenario che celebra il centenario delle barriere meteo della città, lo spettacolare Zootropolis Express e una montagna scoscesa che Shakira scala assieme a Judy e Nick.

La canzone “Zoo” è firmata da un team di altissimo livello: Ed Sheeran, Blake Slatkin e la stessa Shakira ne hanno scritto testo e musica, mentre la produzione porta le firme di Blake Slatkin, Alex (A.C.) Castillo, Shakira ed Ed Sheeran. Un brano che promette di diventare il nuovo inno del seguito animato più atteso del 2025.

Sul piano musicale, la colonna sonora strumentale di Zootropolis 2 è composta dal premio Oscar Michael Giacchino e sarà pubblicata il 21 novembre, pochi giorni prima dell’uscita del film. Una colonna sonora che si preannuncia ricca di atmosfere cinematografiche in linea con lo spirito avventuroso e ironico dell’universo di Zootropolis.

Nel nuovo capitolo della saga Disney Animation, i poliziotti Judy Hopps (doppiata in italiano da Ilaria Latini) e Nick Wilde (Alessandro Quarta) affrontano una nuova e complessa indagine. Quando il misterioso Gary De’Snake (Max Angioni) arriva a Zootropolis e trascina la città nel caos, i due dovranno infiltrarsi sotto copertura in aree inesplorate, mettendo alla prova la loro amicizia e la loro fiducia reciproca come mai prima d’ora.

Il film è diretto dal duo premio Oscar Jared Bush e Byron Howard, e prodotto da Yvett Merino. Il cast vocale italiano è ricco di grandi nomi, tra cui Michela Giraud (Nibbles Maplestick), Gianni Giuliano (Milton Lynxley), Roberta Fidecaro (Capitano Bogo), Ilaria Stagni (voce dialoghi di Gazelle), Leo Gullotta (Mr. Big), Nicola Savino (Flash), Paolo Ruffini (Yax) e le voci inedite di Alessandro Del Piero e Claudio Marchisio nei panni degli Zebros. Tra le new entry anche Frank Matano (Duke Donnolesi) e Max Mariola nel ruolo del Capo Chef.

“Zoo” rappresenta così il perfetto connubio tra musica pop internazionale e la magia narrativa di Walt Disney Animation Studios, unendo artisti di fama mondiale in un progetto che celebra la diversità e l’energia vitale della metropoli animale più amata del grande schermo.

 

