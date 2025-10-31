Connect with us

Spettacolo

“Sheherazade” di Ornella Vanoni Torna per il 30° Anniversario

Published

L’iconico album “Sheherazade” di Ornella Vanoni celebra il suo 30° anniversario con una nuova versione rimasterizzata. Questa edizione speciale sarà disponibile per la prima volta in doppio vinile colorato, oltre che in CD e formato digitale.

“Sheherazade”, pubblicato originariamente nel 1995, è considerato un capolavoro di eleganza musicale. L’album rappresenta il culmine della collaborazione tra Ornella Vanoni e Mario Lavezzi, che ne ha curato la produzione artistica, mentre Vanoni ha sviluppato il concept e la direzione creativa. La nuova versione dell’album includerà un brano inedito, “Senza di te”, co-scritto dalla stessa Vanoni con Giorgio Conte, arricchendo ulteriormente il già vasto repertorio dell’artista.

Vanoni ha spiegato di essersi ispirata alla figura di Sheherazade, la narratrice de “Le mille e una notte”, come simbolo di forza, creatività e libertà femminile: “Sheherazade è un grande archetipo femminile. Una donna che salva tutte le altre donne, usando la fantasia”. Questa edizione dell’album è anche un omaggio alle collaborazioni storiche che hanno contribuito al suo successo, coinvolgendo artisti e musicisti di calibro internazionale come Mogol, Oscar Avogadro, Paolo Fresu, e Gerry Mulligan, nonché il chitarrista franco-vietnamita Nguyén Lé e il musicista folk ugandese Geoffrey Oryema.

L’edizione 30° anniversario include inoltre una versione piano e voce di “Bello amore”, con l’interpretazione congiunta di Vanoni e Giuseppe Barbera, e un nuovo remix del brano “Rossetto e cioccolato”, che ha già riscosso successo lo scorso giugno.

Vanoni ricorda: “Non è semplice fare un disco, soprattutto se ci stai dentro come ci sono stata io, in maniera cantautorale, produttiva, insieme a Lavezzi. Non sempre eravamo d’accordo e non sempre Mario capiva la direzione che avevo in testa, ci sono stati anche momenti difficili. Ma entrambi siamo stati felici del risultato finale”.

Sheherazade rappresenterà le nuove generazioni attraverso l’unione di poesia, consapevolezza femminile e una raffinata estetica musicale destinata a brillare nel tempo**, rinnovando il suo messaggio con l’eleganza che da sempre accompagna Ornella Vanoni.

