Short Attacks! torna con una call ai giovani registi per gli 80 anni del voto femminile

Cinecittà, in collaborazione con Rai Cinema, annuncia il ritorno di Short Attacks!, una call to action nazionale rivolta ai giovani talenti del cortometraggio per celebrare un importante anniversario: gli 80 anni della conquista del diritto di voto alle donne in Italia, esercitato per la prima volta nel 1946. Dopo il sorprendente successo della prima edizione, che ha visto la partecipazione di oltre duecento produzioni provenienti da tutta Italia, il progetto si rinnova proponendo come tema centrale l'ottantesimo del suffragio femminile e il suo impatto sulla storia e la società italiana.

La call è riservata a società di produzione italiane legalmente costituite e a registi under 35, che non abbiano ancora diretto lungometraggi. I cortometraggi, da 5 a 15 minuti, dovranno esplorare liberamente il tema attraverso narrazioni che valorizzino figure storiche, trasformazioni sociali e culturali o riflessioni contemporanee sui significati e sull'eredità di questo diritto fondamentale.

Ci sta immensamente a cuore il talento delle giovani generazioni, è da lì che verranno le storie, i linguaggi, gli autori, i format del futuro, e da questo sentire nasce Short Attacks!, per dare una reale esperienza professionale ai giovani registi, con un concreto sostegno produttivo, visibilità, e un trampolino per poter dire di aver realizzato un prodotto professionale. Abbiamo creato un vero asset produttivo, siamo alla seconda edizione e vogliamo andare avanti. Con queste esperienze Cinecittà contribuisce a sostenere gli autori di domani, la nostra linfa, quelli che porteranno il nostro cinema verso nuovi pianeti e nuovi sogni.

A sottolineare l'impegno per la valorizzazione dei giovani creativi e la parità di genere, i due cortometraggi vincitori saranno selezionati con uno sguardo al femminile e uno al maschile, permettendo di offrire un punto di vista sfaccettato su una delle pagine più significative della democrazia italiana. Inoltre, i partecipanti avranno la possibilità di utilizzare i materiali dell'Archivio storico Luce Cinecittà arricchendo le proprie opere di importanti testimonianze visive.

Con Short Attacks! si rinnova, insieme a Cinecittà, un impegno che da sempre è centrale per Rai Cinema: offrire ai giovani talenti la possibilità di iniziare a confrontarsi concretamente con il linguaggio e le sfide del fare cinema. Il cortometraggio si conferma uno spazio ideale di sperimentazione e crescita, e progetti come questo consentono di tradurre il potenziale creativo in un'esperienza produttiva reale. Per i registi under 35 che parteciperanno sarà sicuramente stimolante misurarsi con il tema individuato da Cinecittà per questa nuova edizione: un'opportunità per rileggere una pagina centrale della nostra Storia attraverso sguardi contemporanei, che possono restituirne l'eredità e l'attualità.

Le iscrizioni sono aperte dal 14 aprile e i progetti dovranno essere inviati entro il 15 maggio 2026. Sarà richiesto un dossier progettuale completo, comprensivo di soggetto, sceneggiatura, budget, note di regia, cast, moodboard, reference visive e curriculum che attesti età e assenza di lungometraggi precedenti. Una commissione interna di Cinecittà selezionerà le opere entro il 12 giugno 2026. I cortometraggi dovranno essere consegnati entro il 18 settembre 2026 e saranno poi diffusi da Cinecittà, in qualità di produttore esclusivo, attraverso Rai Play e Rai Cinema Channel.

L'obiettivo di questa iniziativa è sostenere le voci emergenti del cinema italiano, dando concrete opportunità professionali e invito a riflettere, attraverso la creatività, su una delle conquiste civili e sociali più importanti della storia del Paese.